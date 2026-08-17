'오디세이', 개봉 13일째 500만↑…400만 돌파 하루 만에

영국 거장 영화감독 크리스토퍼 놀란의 신작 '오디세이'가 400만 관객을 돌파한 지 하루 만에 500만 관객 고지를 밟았다.

17일 영화관입장권 통합전산망에 따르면, '오디세이'는 이날 오전 10시22분 기준 누적 관객 수 500만 명을 넘어섰다. 개봉 13일 만의 기록으로, 전날 400만 관객을 돌파한 데 이어 가파른 상승세를 지속하고 있다.

이는 놀란 감독의 국내 최고 흥행작인 '인터스텔라'(12일)와 맞먹는 속도이자, '왕과 사는 남자'(18일), '아바타: 불과 재'(17일) 등을 앞지른 추이다.

개봉 2주 차 주말(14~16일) 동안 약 169만 명을 불러 모아 첫 주말(133만여 명)보다 많은 관객을 동원하며 2주 연속 주말 박스오피스 정상을 지켰다. 15일 연속 예매율 1위를 유지 중이다.

영화는 트로이 전쟁 영웅 오디세우스의 험난한 귀향 여정을 그린 대서사시다. 맷 데이먼, 앤 해서웨이, 톰 홀랜드, 젠데이아, 로버트 패틴슨, 샤를리즈 테론 등이 출연했다.

<뉴시스>

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