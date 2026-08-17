‘서민 한 끼’ 김밥도 4000원 눈앞…쌀·계란 다 올랐다

대표적인 외식 메뉴인 김밥 가격이 한 줄에 4000원에 육박했다. 쌀과 계란, 김 등 주요 재료 가격도 지난해보다 상승한 가운데 김밥 가격 상승률은 주요 외식 품목 중 가장 높았다.

17일 한국소비자원 가격정보종합포털 ‘참가격’에 따르면 지난 6월 서울 지역 김밥 한 줄 평균 가격은 3838원으로 지난해 같은 달보다 5.9% 올랐다. 지난해 12월 3723원이었던 김밥 가격은 올해 1월 3800원으로 오른 데 이어 5개월 만에 다시 상승했다.

쌀과 계란, 김 등 가격이 지난해보다 상승한 가운데 대표적인 외식 메뉴인 김밥 가격이 한 줄에 4000원에 육박했다. 게티이미지뱅크

김밥 가격 상승률은 한국소비자원이 집계하는 주요 외식 품목 가운데 가장 높았다. 같은 기간 삼겹살은 4.3%, 칼국수는 3.6%, 냉면과 삼계탕은 각각 2.8%, 비빔밥은 2.7% 올랐다. 자장면과 김치찌개 상승률은 각각 2.1%, 1.8%였다.

김밥의 주요 재료인 쌀과 계란, 김 가격도 지난해보다 올랐다. 국가데이터처 소비자물가지수에 따르면 올해 2분기 쌀 가격은 전년 동기보다 13.2% 상승했다. 계란 가격은 9.0%, 김은 2.5% 올랐다.

김밥 가격 상승률도 최근 확대됐다. 소비자물가지수상 김밥 가격의 전년 동월 대비 상승률은 지난 6월 4.2%에서 7월 4.5%로 높아졌다.

쌀과 계란 등 주요 재료 가격이 높은 수준을 이어갈 경우 김밥을 비롯한 외식비 부담도 당분간 지속될 것으로 보인다.

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