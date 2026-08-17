전남광주, 가을·겨울배추 400ha ‘작목전환’… 가격 폭락 선제 차단

전남광주통합특별시가 가을·겨울배추 재배면적 증가에 따른 공급 과잉과 시세 폭락 위험에 선제적으로 대응하기 위해 배추 주산지 농가를 대상으로 ‘작목전환 지원사업’을 전격 추진한다.

17일 전남광주통합특별시에 따르면 시는 관내 배추 최대 생산지인 해남군과 진도군 일원 400㏊를 대상으로 총 18억원의 예산을 투입해 배추 작목전환 지원에 나선다.

전남광주 해남군 배추 농가. 전남광주 제공

지원 대상은 최근 2년(2024~2025년) 동안 연속해서 배추를 재배했던 필지다. 해당 농지가 배추 대신 귀리·메밀 등 타작물을 재배하거나 휴경할 경우 1㏊당 450만원의 보조금을 지원한다. 다만 수급 불안 우려가 상존하는 마늘·양파·대파 등 3개 품목으로의 전환은 지원에서 제외되며, 농가당 최대 지원 한도는 2㏊(최대 900만원)다. 신청은 오는 20일까지 농지 소재지 읍·면 주민센터에서 받는다.

이번 선제적 수급 조절책은 최근 농업 관측 데이터상 배추 재배 면적 증가세가 뚜렷하기 때문이다. 한국농촌경제연구원(KREI)의 8월 관측 정보에 따르면 지난해 출하기(11~12월) 배추 가격 상승 여파로 올해 전국 가을배추 재배 의향 면적은 전년 대비 2.7%, 겨울배추는 3.6% 각각 증가할 것으로 전망됐다.

여기에 국민 1인당 연간 김치 소비량이 2017년 39.9㎏에서 2022년 36.5㎏으로 꾸준히 감소하는 등 식생활 변화에 따른 구조적 소비 둔화도 작목전환 필요성을 높이고 있다.

시는 작목전환 사업과 함께 남도김치 및 절임배추 소비 촉진 행사를 병행해 지역 배추 농가의 안정적인 판로 확보를 다각도로 지원할 방침이다.

정원진 전남광주통합특별시 식량원예과장은 “지난해 작목전환 지원사업이 배추 출하기 시장 가격을 안정시키는 데 결정적인 역할을 했다”라며 “배추 수급 불안을 해소하고 농가 경영 안정을 지켜낼 수 있도록 농업인들의 적극적인 참여를 부탁드린다”고 당부했다.

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