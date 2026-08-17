훔친 오토바이로 무인점포 ‘연쇄 털이’…사이버도박 빚 쫓기던 16세 덜미

심야 시간대 헬멧을 착용한 A군이 무인점포 내부에서 키오스크 현금 금고를 노리고 범행을 시도하고 있다. 일산서부경찰서 제공.

사이버도박으로 생긴 빚을 갚으려고 훔친 오토바이를 몰며 무인점포를 잇달아 턴 10대가 경찰에 붙잡혔다.

경기 일산서부경찰서는 특수절도 및 특수절도미수, 도로교통법상 무면허운전 혐의 등으로 A(16)군을 붙잡아 조사 중이라고 17일 밝혔다.

A군은 지난달 초 사흘간 경기 고양시 일대 무인점포 7곳을 돌며 공구로 키오스크를 부수는 수법으로 10차례에 걸쳐 현금 87만 원쯤을 훔친 혐의를 받는다. 당시 A군은 특정 시간대 약 3시간 동안 점포 7곳을 연쇄적으로 범행 대상으로 삼은 것으로 파악됐다.

이번 범행으로 파손된 키오스크 수리비는 절취 금액의 4배가 넘는 380만 원쯤에 달하는 것으로 집계됐다.

경찰은 “무인점포 금고가 털렸다”는 112 신고를 접수한 직후 형사 인력을 투입해 현장 수색에 나섰다. 추가 절도 신고가 이어지는 가운데 경찰은 예상 도주 경로를 파악하던 중 A군과 인상착의가 비슷한 오토바이 운전자를 발견해 추격전을 벌였다.

경찰이 승합차로 앞을 가로막자 A군은 오토바이를 버리고 도주해 인근 주택가에 숨어 있다가 덜미를 잡혔다.

조사 결과 범행에 쓰인 오토바이는 장물이었으며, A군은 운전면허조차 없는 상태에서 오토바이를 몰았던 것으로 드러났다.

A군은 경찰 조사에서 “사이버도박으로 생긴 빚을 갚으려고 범행했다”는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.

경찰은 A군을 상대로 구체적인 범행 경위와 추가 범행 여부를 조사한 뒤 불구속 송치할 방침이다.

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