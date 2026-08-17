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이 대통령 지지율 43.0% ‘5주 연속 하락’…취임 후 최저치

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양다훈 기자 yangbs@segye.com

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리얼미터 조사…부정 평가 54.1%로 3주 연속 오차범위 밖 우세
정당 지지도 민주당 47.9% vs 국민의힘 33.1%…격차 14.8%p
이재명 대통령이 15일 서울 종로구 세종문화회관에서 열린 제81주년 광복절 경축식에서 경축사를 하고 있다.청와대사진기자단
이재명 대통령이 15일 서울 종로구 세종문화회관에서 열린 제81주년 광복절 경축식에서 경축사를 하고 있다.청와대사진기자단

 

이재명 대통령의 국정 수행 지지도가 5주 연속 하락하며 취임 후 최저치를 기록했다는 여론조사 결과가 17일 나왔다.

 

 

여론조사 전문기관 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 10∼14일 전국 18세 이상 유권자 2511명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정 수행에 대한 긍정 평가는 지난주 대비 0.3%포인트(p) 내린 43.0%로 집계됐다.

 

반면 부정 평가는 전주보다 1.1%p 오른 54.1%를 기록했다. 긍·부정 평가 간 격차는 11.1%p로 3주 연속 오차범위(95% 신뢰수준에 ±2.0%p) 밖에서 부정 평가가 앞섰다. ‘잘 모름’은 2.9%였다.

 

지역별로는 인천·경기(41.5%, 2.6%p↓)의 하락 폭이 가장 컸고, 부산·울산·경남(36.3%, 2.4%p↓), 대전·세종·충청(41.3%, 1.9%p↓) 순으로 떨어졌다. 반면 대구·경북(36.4%, 6.6%p↑)과 광주·전라(73.5%, 2.8%p↑)에서는 올랐다.

 

연령대별로는 60대(43.1%, 6.1%p↓), 30대(30.3%, 2.9%p↓), 40대(47.5%, 1.5%p↓)에서 하락한 반면, 70대 이상(48.7%, 5.3%p↑)과 20대(31.0%, 3.1%p↑)에서는 반등했다.

 

이념 성향별로는 진보층(59.1%, 4.6%p↓)과 중도층(43.4%, 1.9%p↓)에서 지지율이 빠진 반면 보수층(22.4%, 4.8%p↑)에서는 상승세를 보였다.

 

리얼미터 측은 “부동산 세제 개편안을 둘러싼 혼선과 청년 주거 발언 논란 등이 겹치면서 정책 신뢰도 하락이 누적된 결과”라고 분석했다.

 

함께 진행된 정당 지지도 조사(13∼14일, 전국 18세 이상 1,004명 대상)에서는 더불어민주당이 전주 대비 3.3%p 상승한 47.9%, 국민의힘은 4.5%p 하락한 33.1%를 각각 기록했다. 양당 간 격차는 14.8%p다.

 

민주당은 부산·울산·경남(33.4%, 10.8%p↓)을 제외한 대부분 지역에서 상승했다. 특히 대구·경북(43.1%, 15.8%p↑)과 대전·세종·충청(53.3%, 12.1%p↑), 광주·전라(76.9%, 7.4%p↑), 서울(41.8%, 4.3%p↑) 등에서 오름세를 견인했다. 전당대회 효과와 지지층 결집이 영향을 미친 것으로 풀이된다.

 

국민의힘은 대구·경북(38.9%, 20.3%p↓)을 중심으로 인천·경기(31.0%, 6.1%p↓), 충청권(31.4%, 2.7%p↓), PK(40.9%, 1.8%p↓) 등 전반적인 하락세를 나타냈다. 정부 정책에 대한 비판 공세에도 뚜렷한 반사이익을 얻지 못하고 당내 갈등이 악영향을 준 것으로 풀이된다.

 

기타 정당 지지도는 조국혁신당 2.5%, 개혁신당 2.2%, 진보당 1.9%, 기타 정당 2.3%였으며, 무당층은 10.1%로 나타났다.

 

두 조사는 모두 무선 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 대통령 국정수행 지지도 조사는 표본오차 95% 신뢰수준에 ±2.0%p(응답률 4.0%), 정당 지지도 조사는 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.1%p(응답률 3.5%)다. 자세한 조사 개요와 결과는 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.


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