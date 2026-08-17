'4번 타자' 이정후, 5타수 1안타 2경기 연속 안타… 타율 0.292

Aug 15, 2026; San Francisco, California, USA; San Francisco Giants right fielder Jung Hoo Lee (51) stands in the on-deck circle during the first inning against the Colorado Rockies at Oracle Park. Mandatory Credit: Darren Yamashita-Imagn Images/2026-08-16 07:53:03/ <저작권자 ⓒ 1980-2026 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 이틀 연속 4번 타자로 나서 안타 생산을 이어갔다.

이정후는 17일 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 2026 미국 메이저리그(MLB) 콜로라도 로키스와 홈 경기에 4번 타자 우익수로 선발 출전해 5타수 1안타를 기록했다. 전날 4경기 만에 안타를 생산한 이정후는 2경기 연속 안타 행진을 이어갔다. 시즌 타율은 0.293에서 0.292(435타수 127안타)로 소폭 하락했다.

이정후는 상대 선발 개브리엘 휴스를 맞아 1회말 3루수 뜬공, 3회말 우익수 뜬공에 그쳤다. 이후에도 5회말 좌익수 뜬공, 6회말 우익수 뜬공으로 물러났다. 자칫 타율이 0.290 아래로 떨어질 위기에서 기다리던 안타는 마지막 타석인 9회말에 나왔다. 7-13으로 뒤진 9회말 1사에 타석에 선 이정후는 2볼 1스트라이크에서 상대 다섯 번째 투수 잭 아그노스의 시속 150㎞ 낮은 싱커를 받아쳐 우전 안타를 쳤다. 하지만 후속 타자의 안타가 나오지 않으며 홈을 밟지는 못했다.

샌프란시스코는 7-13으로 패하면서 51승 73패, 승률 0.411로 내셔널리그(NL) 서부지구 4위를 유지했다.

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