“아직 여름인데 패딩부터 산다”…검색 105% 뛰자 아웃도어 ‘8월 전쟁’

연일 폭염이 이어지는 한여름에 패딩을 찾는 소비자가 빠르게 늘고 있다. 반소매와 샌들이 주력 상품인 8월 초부터 경량패딩 검색량이 두 배 넘게 뛰면서 패션·아웃도어 업체들의 겨울 장사 시계도 빨라졌다.

무신사 제공

특히 오프라인 매장 중심으로 영업해온 전통 아웃도어 브랜드까지 온라인 패션 플랫폼에서 신상품을 먼저 띄우고 단독 상품과 프로모션을 강화하고 있다. 겨울이 오기 전에 ‘얼리버드’ 수요를 잡으려는 경쟁이 한여름부터 시작된 셈이다.

17일 업계에 따르면 지난 1일부터 10일까지 무신사 플랫폼 내 ‘경량패딩’ 검색량은 지난해 같은 기간보다 105% 증가했다.

블랙야크가 지난 3일 선보인 ‘스톤마스터 라이트 다운자켓’은 출시 직후 무신사 ‘NEW 랭킹’ 1위에 올랐다. 상품 페이지 조회수는 6만회를 넘었고 누적 판매량도 1300개를 돌파했다. 인기 색상인 ‘클라우드 댄서’는 일부 사이즈가 조기에 품절됐다.

같은 기간 무신사에서 ‘블랙야크 경량패딩’을 검색한 횟수는 전년 동기보다 약 100배 늘었다. 무신사 패션 콘텐츠 ‘무신사 큐레이터’와 상품 노출을 연계하면서 온라인에서 초기 수요를 집중적으로 끌어모은 영향으로 풀이된다.

경량패딩 수요는 특정 브랜드에만 머물지 않는다.

무신사 스탠다드의 ‘시티 레저 후디드 라이트 다운 재킷’은 올해 6월 무신사 경량 패딩·패딩 베스트 카테고리 1위에 오른 제품이다. 현재 후기만 2800개를 넘어섰고 블랙과 네이비 등 기본색뿐 아니라 클라우디 블루, 스모크 핑크, 피스타치오 등 색상을 다양화했다. 일부 색상은 품절 상태다.

같은 시리즈의 ‘시어 립스탑 후디드 라이트 다운 재킷’도 올해 6월 해당 카테고리 2위를 기록했다. 경량패딩이 과거 셔츠나 코트 안에 받쳐 입는 방한용품에서 벗어나 하나의 패션 아우터로 자리잡으면서 디자인과 색상 선택지도 넓어지는 모습이다.

아웃도어 브랜드 K2 역시 공식 온라인몰에서 ‘FW 신상품’과 함께 ‘바람막이·경량패딩’, ‘스테디셀러 씬에어 다운’ 등을 주요 추천 카테고리로 전면 배치하고 있다. ‘시그니처 경량 다운’, ‘에어다이브’ 등 경량·슬림다운 제품군을 별도로 운영하며 본격적인 추위가 오기 전부터 겨울 수요를 겨냥하고 있다.

온라인 채널을 둘러싼 경쟁도 치열하다. K2는 온라인 전용상품 프로모션을 별도로 운영하고 있으며 경량 패딩도 온라인 판매 품목에 포함하고 있다. 전통 아웃도어 업체들이 백화점과 대리점뿐 아니라 온라인몰과 패션 플랫폼에서 젊은 고객을 먼저 확보하려는 움직임으로 볼 수 있다.

한여름부터 겨울옷을 찾는 현상은 지난해에도 나타났다.

무신사 스탠다드는 지난해 경량패딩 신상품 출시 시점을 9월 중순에서 8월로 한 달가량 앞당겼다. 대표 상품인 ‘시티 레저 후디드 라이트 다운 재킷’은 출시 약 50일 만에 누적 판매량 3만장을 넘어섰다.

이랜드월드 스파오 역시 지난해 가을 경량패딩 매출이 전년 대비 288% 증가했다. 패션 플랫폼 에이블리에서는 한 달간 경량패딩 검색량이 전년 대비 190%, 거래액은 161% 늘었다. 후드 경량패딩 검색량은 810% 급증했다.

아웃도어 브랜드 제품의 조기 흥행도 이어졌다. 지난해 크림에서 노스페이스 ‘벤투스 온 재킷’은 출시 직후 품절되며 저장 수가 하루 만에 953배 증가했다. 아크테릭스 ‘세륨 후디’ 거래량은 직전 기간보다 50%, 노스페이스 ‘루타 다운 재킷’은 400% 넘게 늘었다.

업계에서는 경량패딩의 활용 기간이 길어진 점을 인기 배경으로 꼽는다. 가을에는 단독 아우터로 입고 기온이 더 떨어지면 코트나 두꺼운 패딩 안에 겹쳐 입을 수 있어 한겨울까지 활용할 수 있기 때문이다.

봄과 가을이 짧아지는 날씨 변화도 영향을 미치고 있다. 과거처럼 가을 재킷과 트렌치코트를 거쳐 겨울 패딩으로 넘어가기보다 바람막이나 경량패딩을 산 뒤 곧바로 겨울 아우터를 구매하는 소비 패턴이 확산하고 있다는 분석이다. 실제 아웃도어 업계의 계절 상품 교체 시점은 통상 8월 초부터 시작되고 있으며 경량다운이 최근 주요 전략 상품으로 부상하고 있다.

업계 관계자는 “경량패딩은 간절기부터 겨울까지 입을 수 있어 소비자 입장에서도 구매 시점을 앞당길 부담이 상대적으로 적다”며 “온라인에서는 검색량과 판매 순위가 바로 노출되는 만큼 브랜드들이 본격적인 추위가 오기 전에 대표 상품을 선점하려는 경쟁이 더욱 치열해질 것”이라고 말했다.

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