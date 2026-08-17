이란군 총사령관 “미군 사살·생포하면 3만달러 포상금 지급하겠다“

이란군이 미군을 사살하거나 생포하면 3만달러(약 4250만원) 상당의 포상금을 지급하며, 여성이 이를 수행할 경우 두 배의 포상금을 주겠다고 밝혔다.

16일(현지시간) 이란 국영 IRIB 방송에 따르면 아미르 하타미 이란군 총사령관은 이날 언론인 및 미디어 관계자 표창 행사에서 “재정적 성전(聖戰)에 참여하겠다는 수많은 요청이 쇄도하면서 포상금 계획을 수립했다”며 “침략자인 미군을 사살하거나 생포해 인계하는 자는 재정적 성전 후원자들의 지원과 이란군의 보증 아래 3만 달러, 즉 50억 토만의 포상금을 이란군으로부터 받게 된다”고 했다.

아미르 하타미 이란군 총사령관. 타스연합뉴스

특히 하타미 사령관은 이 임무를 수행한 이란 여성에게는 두 배의 포상금이 지급된다고 강조했다. 이어 그는 “미국은 이곳이 이란임을 명심해야 한다”며 “만약 미국이 오판을 저지른다면 역사에 길이 남을 본보기가 될 것”이라고 경고했다.

미국과 이란 전쟁이 벌어진 가운데 공식적으로 미 지상군이 이란 영토에 배치되진 않았다. 다만 미군은 지난 4월 이란 영토 내에서 추락한 미 전투기의 조종사를 구출한 적은 있다.

미국과 이란 간의 전쟁은 지난 2월 28일 시작돼 반 년 가까이 이어지고 있다.

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