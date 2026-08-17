與 최고위원 당선권 경쟁 ‘친청 3·친명 2’ 구도… “김용 지지” 임미애·김영호 사퇴 [與 8·17 전당대회]

더불어민주당 8·17 전당대회 최고위원 경선에서 호남과 수도권의 표심이 엇갈리며 친청(친정청래)계와 친명(친이재명)계의 막판 당선권 경쟁이 ‘3대 2’ 구도로 재편됐다. 호남에서 친명계가 강세를 보인 것과 달리 서울·경기에서는 친청계 최민희·이성윤·한민수 후보가 나란히 1∼3위를 차지했다. 친명계 임미애 후보와 김영호 후보는 표 분산을 막고자 사퇴했다.

더불어민주당 송영길, 정청래, 김민석 당 대표 후보가 16일 경기도 수원시 수원종합운동장 실내체육관에서 열린 '민주당 당대표ㆍ최고위원 후보자 경기 합동연설회'에서 한병도 당 대표 직무대행 및 최고위원 후보들과 기념 촬영하고 있다. 연합뉴스

16일 서울·경기 권리당원 투표에서 최 후보는 10만3683표(16.32%)로 1위를 차지했다. 이 후보가 10만1448표(15.97%)로 2위, 한 후보가 9만7072표(15.28%)로 3위였다. 친명계 박선원 후보는 9만5546표(15.04%), 서미화 후보는 9만2267표(14.52%)로 각각 4·5위였다. 전날 호남에서는 박 후보가 18.53%, 서 후보가 16.86%로 1·2위에 올랐고 최 후보는 14.79%로 3위, 한 후보는 11.25%로 6위에 그쳤다.



전 지역 권리당원 경선을 마친 누적 당선권은 최민희(16.91%)·박선원(16.60%)·서미화(15.18%)·이성윤(13.94%)·한민수(13.77%) 후보 순이다. 친청계 3명, 친명계 2명이다. 특히 호남 경선 직후 당선권 밖 6위였던 이 후보가 수도권에서 집중적인 지지를 받으며 누적 4위까지 뛰어올랐다. 친명계 김용 후보는 13.62%로 6위지만 한 후보와 격차가 0.15%포인트에 불과해 최종 지도부의 계파 구도는 유동적이다.



김 후보가 6위로 떨어지자 임 전 후보는 서울 경선이 끝난 뒤 페이스북에 “김용 후보를 최고위원으로 만들어달라”며 후보직 사퇴를 발표했다. 임 전 후보는 “김민석 당대표와 긴밀하게 손발 맞춰 일할 최고위원이 3명은 돼야 한다”며 17일 전당대회 현장에서 투표하는 대의원들을 향해 “김 후보를 반드시 선택해달라”고 호소했다. 김 전 후보도 “깊은 숙고 끝에 내린 결단”이라며 “표를 김용 후보에게 모아달라”고 했다.



친청계의 수도권 약진에는 후보군이 3명으로 일찌감치 정리된 데 따른 결집 효과라는 분석이 나왔다. 반면 본경선에 친명계로 분류되는 후보는 5명이 진출해 표 분산 가능성이 거론됐다.



서울·경기에서 친청계 세 후보가 다시 1∼3위를 차지하고 친명계 두 후보가 사퇴하면서 계파별 ‘팀 투표’ 양상이 선명해졌다. 당내에서는 호남에서는 이재명정부 성공과 당정 안정을 중시하는 표심이, 수도권에서는 강한 개혁성을 요구하는 당원 표심이 더 두드러졌다는 해석도 나온다.

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