민주당 서울시당위원장에 김영배…“지지 않는 서울시당 만들자”

더불어민주당 김영배 의원(재선·서울 성북갑)이 16일 서울시당 위원장에 선출됐다.

민주당 서울시당은 경기 고양 킨텍스에서 열린 제3차 정기당원대회에서 시당위원장 후보로 단독 출마한 김 의원이 찬반 투표에서 찬성률 74.24%를 얻어 당선됐다고 밝혔다.

더불어민주당 김영배 의원(재선·서울 성북갑)이 16일 경기 고양 킨텍스에서 열린 제3차 정기당원대회에서 신임 서울시당위원장으로 선출된 뒤 당기를 펄럭이고 있다. 뉴스1

김 위원장은 당선 수락연설에서 “지금 우리에게는 부끄러움이 있다. 지난 지방선거에서 우리가 패배했다”며 “이제 다시는 패배하지 않는 서울을 만들어야 한다. 다시는 지지 않는, 내란 세력을 완전히 제압하는 서울시당을 함께 만들어가자”고 했다.

김 위원장은 “지난 지방선거의 뼈아픈 패배를 잊지 말아야 한다. 국민이, 시민이 우리에게 채찍질했다. 그럴 때 우리가 변화된 자세, 더 겸손한 자세로 스스로 돌아보고, 우리 주변에 잘못이 없는지 스스로 살펴야 한다”고 강조했다.

김 위원장은 오세훈 서울시장의 시정을 견제하기 위한 대응특별그룹을 만들고, 20·30세대의 지지를 회복하기 위해 가칭 ‘서울청년모의국회’ 및 ‘서울청년모임 국무회의’를 제도화하겠다고 했다. 그는 “정책으로 혁신하고 생활정치로 설득하겠다”며 “시민과 함께 만들고, 시민과 함께 승리하겠다. 총선과 다시 있을지 모를 서울시장 보궐선거를 준비하겠다. 함께 승리하자”고 했다.

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