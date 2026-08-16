김민석, 호남·수도권도 1위… 당권레이스 승기

더불어민주당 8·17 전당대회 당대표 경선에서 김민석 후보가 권리당원 누적 득표율 49.91%로 정청래 후보(41.51%)를 8.40%포인트 앞섰다. 최대 승부처인 호남에서 김 후보가 정 후보를 25%포인트 가까이 따돌린 게 결정적이었다. 서울·경기에서는 두 후보가 0.38%포인트 차의 초접전을 벌였다. 김 후보가 권리당원 누적 득표에서 앞섰지만, 대의원 투표와 국민여론조사까지 합산한 당대표 선출 결과는 17일 대전 전당대회에서 확정된다.

더불어민주당 김민석 당 대표 후보가 16일 경기 고양시 킨텍스에서 열린 민주당 대표·최고위원 후보자 서울 합동연설회에 참석해 정견 발표하고 있다. 연합뉴스

민주당 중앙당선거관리위원회는 16일 경기 고양시 킨텍스에서 합동연설회를 진행한 뒤 경기·서울 권리당원 투표 결과를 발표했다. 김 후보는 두 지역에서 14만8245표(46.66%)를 얻어 정 후보(14만7038표·46.28%)를 1207표, 0.38%포인트 차로 눌렀다. 송영길 후보는 2만2410표(7.05%)였다. 김 후보는 경기에서 46.70%로 정 후보(46.37%)를, 서울에서도 46.61%로 정 후보(46.17%)를 각각 앞섰다.

누적 격차를 크게 벌린 것은 전날 호남 경선이었다. 전체 권리당원의 약 33%가 몰린 호남에서 김 후보는 13만9307표(57.54%)를 얻어 정 후보(7만9033표·32.65%)를 6만274표, 24.89%포인트 차로 압도했다. 송 후보는 2만3749표(9.81%)였다.



호남 경선 전 1.48%포인트였던 김·정 후보의 누적 격차는 호남 직후 14.07%포인트까지 벌어졌다가 서울·경기 경선 뒤 8.40%포인트로 좁혀졌다. 가중치를 반영하지 않은 누적 득표는 김 후보 38만3373표(49.91%), 정 후보 31만8806표(41.51%), 송 후보 6만5874표(8.58%)다.

당원들에 인사하는 金 더불어민주당 김민석 당대표 후보(맨 앞)가 16일 경기 고양 킨텍스에서 열린 민주당 당대표·최고위원 선출을 위한 서울 지역 순회경선 합동연설회에서 당원들을 향해 인사하고 있다. 김 후보는 이날까지 권리당원 누적 득표율 49.91%를 기록해 정청래 후보(41.51%)를 8.40%포인트로 앞섰다. 후보들 간 최종 승부는 17일 대전에서 열리는 전당대회에서 가려진다. 뒷줄 왼쪽부터 송영길 후보, 정청래 후보, 한병도 원내대표, 소병훈 당 선거관리위원장. 고양=뉴스1

최종 결과에는 대구·경북·경남에 적용되는 5% 가중치와 대의원 투표, 30%가 반영되는 국민여론조사가 합산된다. 김 후보가 최종 합산에서 과반을 확보하면 선호투표 없이 당대표로 선출된다.



최고위원 경선에서는 최민희 후보가 서울·경기에서 선전하며 누적 16.91%로 선두에 복귀했다. 박선원 후보가 16.60%, 서미화 후보가 15.18%로 뒤를 이었다. 친청(친정청래)계 이성윤 후보는 13.94%로 4위, 한민수 후보는 13.77%로 당선권 마지막인 5위에 올랐다.

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