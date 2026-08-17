또 김정은 사진 올린 트럼프… “우리 사이 좋아”

도널드 트럼프 미국 대통령이 김정은 북한 국무위원장과 2019년 6월 판문점에서 만난 사진을 사회관계망서비스(SNS)에 올렸다. 김 위원장과의 만남에 꾸준히 관심을 드러내 온 트럼프 대통령이 지난 6월에 이어 또다시 김 위원장과의 사진을 공개하면서 배경에 관심이 쏠린다

트럼프 대통령은 15일(현지시간) SNS 트루스소셜에 김 위원장과 판문점 공동경비구역(JSA)에서 나란히 찍은 사진을 게시하고 “이 특정 사진에선 사이가 좋아 보이지 않지만, 우리가 웃고 있는 사진들도 많이 있다”며 “김정은과 나는 사이가 좋다!(get along GREAT!)”고 짧게 적었다.

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 김정은 북한 국무위원장의 2019년 6월 판문점 회동 사진. 트럼프 대통령은 15일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) 해당 사진을 게시했다. 트루스소셜 캡처

트럼프 대통령과 김 위원장의 판문점 회동은 트럼프 대통령 집권 1기 시절인 2019년 6월30일 이뤄졌다. 2018년 6월12일 싱가포르 회담, 2019년 2월27∼28일 베트남 하노이 회담에 이은 세 번째 만남이었다. 하노이 회담이 결렬되면서 양측의 관계가 경색된 가운데 이를 풀어보려던 당시 문재인정부의 노력이 반영된 회담이었다. 당시 트럼프 대통령은 김 위원장과 군사분계선에서 만나 악수한 뒤 잠시 북측으로 넘어갔고, 트럼프 대통령은 재임 중 북한 땅을 밟은 최초의 미국 대통령으로 기록됐다.

트럼프 대통령이 김 위원장과 만난 사진을 연달아 올리는 것은 김 위원장과의 정상회담 재추진에 관심이 있다는 메시지를 거듭 발신하는 것으로 풀이된다. 그는 지난 6월13일에도 김 위원장과의 첫 만남인 싱가포르 회담 사진을 트루스소셜에 올린 바 있다. 현재 이란 전쟁 종전 협상이 지지부진한 상황에서 트럼프 대통령이 ‘평화 지도자’의 모습을 부각할 새로운 기회를 찾는 것으로도 보인다.

미국 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS)의 빅터 차 한국 석좌는 지난 13일 발표한 글에서 김 위원장이 11월 미국 중간선거 이후 트럼프 대통령과의 정상회담을 추진하려 할 수 있다고 분석하기도 했다. 다만 미국과 북한 간 어떤 형태로든 실제 물밑 대화를 이어가는 것으로 볼 여지는 현재로선 없다는 것이 한·미 당국자들의 공통된 언급이다.

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