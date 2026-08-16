‘전설의 4할 타자’ 하늘구장으로 떠나다

한국프로야구 불멸의 기록인 ‘4할 타율’을 달성했던 백인천 전 감독이 15일 오전 충남 천안 단국대학교 병원에서 뇌출혈 치료 중 별세했다. 향년 83세.

고인은 프로야구 원년인 1982년 MBC 청룡에서 감독 겸 선수로 뛸 때 타율 0.412를 남긴 유일한 4할 타자다. 한국야구위원회(KBO)는 한국 야구 발전을 위해 헌신한 고인의 공적을 기려 역대 두 번째 KBO장으로 장례를 치른다.

프로야구 유일의 ‘4할 타자’ 백인천 전 감독이 지난 15일 향년 83세로 타계했다. 사진은 고인이 1982년 MBC 청룡 선수 겸 감독이던 시절 모습. 연합뉴스

1942년 중국 장쑤성 우시에서 태어난 백 전 감독은 한국전쟁 때 월남해 경동고를 졸업하고 실업 야구 농협을 거쳐 1962년 닛폰햄의 전신인 도에이에 진출한 것을 시작으로 1981년까지 일본프로야구에서 뛰었다. 다이헤이요(현 세이부) 소속이던 1975년에는 타율 0.319를 기록해 퍼시픽리그 타격왕에 올랐다. 프로야구 출범과 함께 고국으로 돌아와 1983∼1984년 삼미에서 2년을 더 뛰고서 23년간의 프로 현역 선수생활을 마치고 은퇴했다.

이후 고인은 1990년 창단한 LG 초대 사령탑을 맡아 한국시리즈에서 우승을 이끌었고 LG(1990∼1991년)를 비롯해 삼성(1996∼1997년), 롯데(2002∼2003년) 세 팀을 지휘했다. 백 전 감독의 타계로 프로 원년 6개 구단 초대 사령탑 중 박영길(85) 전 롯데 감독만 생존했다.

고인은 그라운드에서는 투쟁심을 강조하는 ‘용장’이었지만 야구장 밖의 삶은 순탄하지 못했다. 불행한 가족사와 삼성 감독 시절 처음으로 겪은 뒤 세 번 더 이어진 뇌경색 증상, 지인에게 당한 사기로 말년에 경제적으로 큰 고초를 겪어야 하는 등 고난이 이어졌다. 이재명 대통령은 15일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “한국 프로야구 전설 고 백인천 감독의 별세 소식에 깊은 애도를 표한다”며 “한국 프로야구의 시작부터 함께하며 한 시대를 빛내주신 감독님께 존경과 감사의 마음을 전한다. 고인의 명복을 기원한다”고 고인을 기렸다.

재일교포인 일본프로야구의 영웅 장훈(86)도 16일 일본 매체 스포니치에 기고한 글에서 “백 전 감독은 매우 기가 셌던 남자였다. 홀로 일본으로 건너와 지지 않겠다는 강한 마음을 품고 있었을 것”이라고 회상했다.

빈소가 차려진 단국대병원 장례식장에는 조문이 잇따르고 있다. LG그룹 구광모 회장은 조화를 보내 추모했다. 또한 삼성 감독 시절 고인의 지도를 받았던 이승엽 요미우리 타격 코치도 근조화환으로 은사의 마지막 길을 배웅했다.

허구연 KBO 총재가 16일 빈소를 찾았고, 이에 앞서 유영구 전 KBO 총재, 프로야구 OB 모임인 일구회의 김광수 회장, 박철순 부회장, 구경백 사무총장 등도 고인을 추모했다.

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