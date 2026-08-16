‘괴물 신인’ 바에스, 데뷔전 첫 3연타석 홈런

미국프로야구 메이저리그(MLB) 데뷔전에서 3연타석 홈런을 터뜨린 ‘괴물 신인’이 나타났다. 세인트루이스 카디널스 조슈아 바에스(23·사진)가 바로 그 주인공이다.

바에스는 16일 미국 일리노이주 시카고 리글리필드에서 시카고 컵스를 상대로 자신의 빅리그 첫 경기에 5번 타자 좌익수로 선발 출전해 3연 타석 홈런 포함 4타수 3안타 5타점을 기록해 강한 인상을 남겼다. MLB 역사상 신인이 데뷔전에서 3연타석은 물론 홈런 3개를 친 것은 이번이 처음이다.

바에스의 방망이는 첫 타석부터 폭발했다. 세인트루이스가 1-0으로 앞선 1회 초 2사 1루에서 컵스 선발투수 매슈 보이드의 초구 93.4마일(약 150.3㎞) 포심 패스트볼을 두들겨 가운데 펜스를 훌쩍 넘겼다. 타구 속도가 무려 177.8㎞였고 비거리는 136.9m나 됐다.

이어 3-3으로 맞선 4회 초 선두타자로 등장한 바에스는 이번엔 보이드의 체인지업을 걷어 올려 좌측 펜스를 넘어가는 솔로아치를 그렸다. 바에스는 6회 초에도 보이드의 슬라이더를 밀어쳐 우월 투런 홈런을 날렸다.

바에스에 앞서 데뷔전에서 홈런 2개를 친 신인은 8명이 있었다. 올 시즌 초반 체이스 디로터(클리블랜드 가디언스)와 호세 페르난데스(애리조나다이아몬드백스)도 데뷔전 2홈런으로 날렸다. 하지만 바에스는 데뷔전에서 3연타석 홈런을 쏘아 올린 메이저리그 최초의 신인이 되는 역사를 새로 썼다. 바에스는 8회 초 마지막 타석에서는 좌익수 직선 타구로 잡혔다. 이날 세인트루이스는 바에스의 맹타에 힘입어 8-4로 승리했다.

2021년 신인드래프트 2라운드에서 세인트루이스에 지명된 바에스는 올 시즌 트리플A 103경기에 출전해 타율 0.256, 34홈런, 90타점, OPS(출루율장타율) 0.901을 기록해 빅리그로 올라왔다.

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