[경제 단신] 한전·가스公 상반기 이자만 2.7조원 외

한전·가스公 상반기 이자만 2.7조원

16일 한국전력이 공시한 반기보고서에 따르면 한전의 올해 상반기 이자비용은 2조790억원으로 집계돼 하루 평균 115억원씩 이자로 빠져나간 것으로 나타났다. 한국가스공사의 상반기 이자비용도 6490억원으로 지난해 상반기보다 2.6% 늘었다. 한전의 연결 기준 부채는 지난해 말 205조6050억원에서 올해 상반기 210조7160억원으로 늘었다. 반면 상반기 누적 영업이익은 4조9130억원으로 16.6% 줄었다. 중동 전쟁에 따른 에너지 가격 상승 여파가 조만간 본격화할 것으로 예상되는 가운데 정부가 전기·가스요금 등 주요 공공요금을 동결하기로 하면서 한전과 가스공사의 수익성은 더욱 악화할 전망이다.

세븐일레븐 ‘블랙서클’ 100만병 돌파

세븐일레븐은 지난해 2월 출시한 대표적인 가성비 위스키 ‘블랙서클’(사진)과 지난달 선보인 ‘블랙서클 맥스’의 누적 판매량이 100만병을 돌파했다고 16일 밝혔다. 블랙서클은 스코틀랜드산 위스키 원액을 사용하면서도 1만9000원의 가격을 앞세웠고, 블랙서클 맥스는 기본 블랙서클보다 몰트 함량을 높인 제품으로 2만3900원에 판매하며 현재 위스키 카테고리 매출 1위를 기록하고 있다.

쿠팡, 인기 육아용품 9000여개 할인 행사

쿠팡이 인기 육아용품 9000여개를 할인하는 ‘베이비&키즈쇼’ 행사(이미지)를 17일부터 30일까지 연다. 킨도·마미포코 등 유아용 기저귀 브랜드를 비롯해 리벤스·베베그로우 등 아기 물티슈, 코니·마더케이 등 육아용품 브랜드 제품을 판매한다. 와우회원에게는 구매 금액에 따라 최대 2만원 할인 쿠폰을 지급한다. 쿠팡 관계자는 16일 “기저귀, 물티슈 등 매일 사용하는 필수 육아용품을 한자리에서 비교할 기회”라고 밝혔다.

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