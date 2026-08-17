제주 드론 ‘종횡무진’… 일상을 바꾸다

제주에서 드론이 실생활 배송 서비스와 기상 관측, 관광·레저 분야 등 도민 삶 속으로 본격 확대된다. 제주도는 전국에서 가장 넓은 891㎢ 규모의 드론 전용 규제특구를 무대로 드론 실증사업을 본격 가동한다고 16일 밝혔다.



제주도는 2019년부터 섬 지역 특성에 맞는 드론 실증사업을 제안해 국토교통부 드론실증도시에 4년 연속 선정됐다.

2025년 9월 제주 서귀포시 안덕면 사계 해변에서 열린 ‘2025 전국드론낚시대회 in 제주’. 세계일보 자료사진

전국 최대 규모인 드론특별자유화구역을 2021년 처음 지정한 뒤 현재 3차 운영기간(2025년 6월∼2027년 6월)에 들어섰다. 이 구역은 시험비행 허가·안전성 인증, 비행 승인, 특별비행 승인 등 드론 규제를 완화해 실증을 자유롭게 진행할 수 있는 특구다.



올해 사업은 △부속섬 드론 배송 △다지점 기상 관측·분석 △3차원(3D) 공간정보 데이터 구축 △드론 관광 등이다.



가장 눈에 띄는 변화는 부속섬 배송이다. 배와 헬기가 아니면 닿기 어려웠던 제주 부속섬에 드론이 생필품과 의약품을 실어 나르기 시작했다. 지난 6월부터 비양도·가파도 주민과 관광객을 대상으로 공공배달 애플리케이션(앱) ‘먹깨비’를 통해 생필품을 배송하고 있다.



올해는 배달점을 무인화하는 무인스테이션을 구축하고 배송 품목을 넓힌다. 서귀포시 서부보건소 옥상에 드론 착륙장을 마련해 가파·마라 보건진료소로 의료소모품을 전달하고 폐의약품을 수거한다. ‘제주가치돌봄’ 사업과 연계해 비양도 고령자에게는 도시락도 배송한다.



최근 기상 악화로 배와 헬기 진입이 어려운 가파도에서 환자가 발생하자 제주도 소방안전본부와 함께 드론으로 긴급 의약품을 전달하는 데 성공했다.



기상 변화가 잦은 제주 특성을 반영해 드론 기상 관측·분석을 추진한다. 주요 도심항공교통(UAM) 항로인 제주국제공항∼성산 구간에 기상 측정 장치를 실은 드론을 띄워 UAM 운용 고도인 150m 이상 상공의 풍속·기온·습도를 여러 지점에서 동시에 측정하고 국립기상과학원과 함께 관측 데이터를 분석한다.



드론을 이용한 관광을 제주 전역으로 넓힌다. 드론라이트쇼는 상반기 혼인지 수국축제를 시작으로 성산조개바당축제와 제주 글로벌 미래우주항공 컨페스타에서 선보인다. 하반기 두 차례 더 열린다.



세계자연유산인 성산일출봉·거문오름·한라산을 드론으로 실시간 촬영한 영상은 제주세계자연유산센터의 체험기기로 송출해 방문객이 하늘에서 내려다본 제주를 생생하게 즐길 수 있다.



드론낚시대회와 드론축구대회도 열어 시민과 관광객이 직접 체험하는 드론 레저 문화를 확산한다. 29일 서귀포시 안덕면 사계해변에서 열리는 드론낚시대회는 드론을 활용한 낚시채비의 원거리 투척방식으로 승부를 겨룬다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지