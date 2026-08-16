홍상수 ‘눈 둘 데가 없네’, 로카르노영화제 감독상

제79회 로카르노영화제에서 홍상수 감독이 35번째 장편 영화 ‘눈 둘 데가 없네’로 감독상을 받았다. 15일(현지시간) 스위스 로카르노에서 열린 시상식에서 주연 배우 김민희는 최우수연기상을 수상했다. 작품은 에큐메니컬 심사위원상까지 3관왕을 차지했다.



‘눈 둘 데가 없네’는 이혼 가정에서 자란 상희(김민희)가 10년 전 마지막으로 만난 엄마를 찾아 제주도로 향하면서 벌어지는 이야기를 그린다. 최명길·김민희·권해효·신석호·박미소 등이 출연했다. 홍 감독은 연출과 각본을 비롯해 촬영·녹음·편집·음악을 맡았다. 김민희는 제작실장으로도 참여했다.

왼쪽부터 김민희, 홍상수. EPA연합뉴스

홍 감독 작품이 로카르노영화제에 초청된 것은 이번이 다섯 번째다. 2013년 ‘우리 선희’로 감독상을 받았고, 2015년 ‘지금은맞고그때는틀리다’로 경쟁 부문 최고상인 황금표범상을 받았다.



김민희는 2024년 홍 감독의 ‘수유천’으로 최우수연기상을 받은 데 이어 두 번째 수상 기록을 세웠다. 그는 조반니 토르토리치 감독의 ‘케티체’에서 열연한 이탈리아 배우 모니카 벨루치와 함께 최우수연기상을 수상했다. 로카르노영화제는 2023년부터 남우·여우주연상을 성별에 따라 구분하지 않고 최우수연기상으로 통합해 시상하고 있다.



영화제 측은 김민희 연기에 대해 “세상을 온전히 마주하는, 순수한 현존 그 자체”라며 “인간 존재의 모든 면모를 우아하고 섬세하게 표현해낼 수 있는 배우”라고 평가했다. 홍 감독에 대해서는 “영화의 모든 요소를 가장 완벽하게 다루는 뛰어난 기량이 최고의 자유로움, 단순함, 지성과 만날 때, 그 결과는 매혹적이면서도 깊은 영감을 주는 한 편의 우화로 탄생한다”고 수상 이유를 밝혔다.



이 작품은 인간의 삶과 존엄성, 사회적 가치, 평화와 인권, 영적 차원의 메시지를 깊이 있게 담은 작품에 수여하는 에큐메니컬 심사위원상까지 거머쥐었다. 한편 최고상인 황금표범상은 루마니아 플로린 셰르반 감독의 ‘유 돈트 비롱 히어’가 받았다. 심사위원 특별상은 브라질·독일 공동 제작 영화인 마테우스 파리아스·에녹 카르발류 감독의 ‘더 리버뱅크’에 돌아갔다. ‘눈 둘 데가 없네’는 연내 국내 개봉 예정이다.

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