한라산 폭우…횡단도로에 나무 쓰러져 한때 통행 차질 [날씨]

제주 산간에 돌풍을 동반한 많은 비가 내린 가운데 한라산 횡단도로에 나무가 쓰러지는 등 피해가 발생했다.
제주도 소방안전본부에 따르면 16일 정오쯤 제주시와 서귀포시를 잇는 산간도로인 516도로 숲터널에서 나무가 쓰러져 차량 통행이 불가능하다는 신고가 접수됐다.
소방대원들은 쓰러진 나무를 절단해 도로변으로 옮기는 등 안전조치했다. 조치가 완료되기까지 40여분간 차량 통행에 차질이 빚어졌다.
또 이날 오전 10시 50분쯤 서귀포시 남원읍에서도 나무가 쓰러지며 도로를 침범해 안전조치가 이뤄졌으며, 오전 7시 5분쯤 서귀포시 법환동에서는 도로에 물이 차 배수 작업이 이뤄지는 등 현재까지 기상상황 관련 3건의 신고가 소방당국에 접수됐다.
현재는 제주도 대부분 지역의 호우주의보가 해제돼 산지에만 발효 중이다.
제주기상청에 따르면 전날부터 이날 오후 2시까지 한라산에는 진달래밭 271.5㎜, 남벽 265.5㎜, 윗세오름 178.5㎜, 성판악 148.5㎜, 영실 141.5㎜ 등 많은 비가 내렸다.
산지 외 지역에서도 성산수산 135.5㎜, 가시리 102.5㎜, 산천단 96.5㎜, 한남 93㎜, 구좌 81.5㎜, 표선 75㎜, 성산 74.5㎜, 서귀포 59.3㎜ 등의 깅수량을 기록했다.
기상청은 제주에 비가 17일 저녁까지 이어지겠다고 예보했다.
예상 강수량은 17일까지 산지 150㎜ 이상, 중산간 100㎜ 이상, 그 외 지역은 30∼80㎜다.
이후 18일 오전부터 늦은 오후 사이 5∼20㎜가 더 내릴 것으로 예보됐다.
기상청은 돌풍과 천둥·번개를 동반한 강하고 많은 비로 피해가 우려되니 한라산둘레길·오름·올레길 출입을 자제하고 저지대 침수와 하천 범람·급류, 시설물 관리와 안전사고 등에 각별히 유의하라고 당부했다.
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