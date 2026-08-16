남부지방에 강한 비···호우 위기경보 ‘주의’로 상향 [날씨]

행정안전부가 16일 7시부로 호우 위기경보 수준을 ‘관심’에서 ‘주의’단계로 상향했다. 남부지방의 호우특보가 확대되면서 예보된 지역 외에도 강한 강수가 내일 수 있다는 점을 고려한 조치다.

16일 오전 전남목포시 옥암동 간선도로 일부가 폭우에 잠겨 있다. 목포에는 시간당 최대 66.4㎜의 강한 비가 쏟아지는 등 밤사이 150㎜ 넘는 비가 내렸다. 목포=연합뉴스

행안부는 지방자치단체 등 관계기관에서 국무총리·행안부 장관 지시사항을 이행하고, 강우가 집중되는 지역의 침수·산사태 등 위험정보와 현장 상황을 살펴 ​필요한 안전조치를 신속히 추진할 것을 당부했다. 앞서 국무총리와 행안부 장관은 취약시간대 상황 관리 철저, 위험지역 선제적 점검·통제·대피, 재난 예·경보 채널을 활용한 국민행동요령 홍보 등을 지시했다. 특히 행안부는 지리산 부근에 많은 비가 내릴 것으로 예상돼 경남지역에 현장상황관리관 3명을 파견했다.

행안부는 이날 오전 6시 30분 재난안전관리본부장 주재로 호우 상황판단회의를 열고 대비상황을 점검했다. 회의에서는 지역별 강수와 피해상황, 캠핌장·야영장·산사태 취약지역 등 현장 예찰·점검, 대피장소 확보 상황 등을 살폈다.

윤호중 중앙재난안전대책본부장은 “정부는 호우로 인한 피해를 최소화하기 위해 긴장감을 늦추지 않고 관계기관과 함께 상황관리에 총력을 다하겠다” 고 말했다.

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