'50세' 전현무, 아직도 母 잔소리 듣는다…"폭염에도 양말 신으라고"

방송인 전현무가 50세가 된 지금도 어머니에게 듣는 잔소리 3계명을 공개한다.

16일 방송되는 MBN·SBS Plus '내가 만난 사이코패스'에서는 '가족의 이름으로'를 주제로, 가장 가까운 가족이 가장 잔혹한 가해자가 된 충격적인 실화들이 공개된다.

이날 방송에는 강호순을 비롯한 강력범죄 피의자들을 직접 면담했던 김미영 진술분석가가 출연해 사건 속 사이코패스들의 심리를 분석한다.

전현무는 가족과 다퉈본 적이 있느냐는 질문에 "엄마한테 아직도 양말 신으라는 얘기를 듣는다"라고 털어놔 모두를 폭소케 한다.

전현무는 "발이 차면 안 된다고 폭염에도 자꾸 양말을 신으라고 한다. 그걸로 정말 많이 다툰다"라며 50세가 된 지금도 여전한 어머니의 걱정을 전한다. 이에 더해 전현무의 일상 구석구석을 챙기는 어머니의 예상 밖 ‘잔소리 3계명’까지 공개해 스튜디오를 또 한 번 웃음바다로 만든다.

또한 전현무는 자신이 준비한 실화를 소개하기 전 "역대급이다. 이걸 소개를 해야 되나 싶다"며 깊은 고민에 빠진다. 이어 "이거 방송 되나?"라며 심의까지 걱정하는 모습을 보여 모두를 놀라게 한다. 이후 전현무가 모두의 상상을 뛰어넘는 사건의 전말을 공개하자 출연진 모두는 충격에 휩싸인 채 말을 잇지 못한다.

그리고 4살 난 아들을 키우고 있는 넉살은 신종 유괴 수법이 소개되자 누구보다 현실적인 반응을 보인다. 특히 최근 불거진 신종 유괴 범죄 수법이 공개되자 넉살은 "우리 애가 4살인데 엄청 가르친다"라며 실제 육아 경험을 털어놓는다.

MBN·SBS Plus '내가 만난 사이코패스'는 이날 오후 10시20분 방송된다.

<뉴시스>

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