북한군, 올해 첫 MDL 침범… 우리 군 경고사격

북한군이 올해 들어 처음으로 군사분계선(MDL)을 침범해 우리 군이 경고사격을 실시한 것으로 확인됐다.

16일 정부 소식통에 따르면 최근 강원도 지역 중동부전선에서 북한군 수 명이 MDL을 침범했으며, 우리 군은 작전 수행 절차에 따라 경고사격을 했다.

경기 파주시 접경지역에서 바라본 북한군 초소에 인공기가 펄럭이고 있다. 세계일보 자료사진

북한군은 경고사격 이후 북상했으며, 특이 동향은 없었던 것으로 전해졌다.

우리 군은 교전수칙에 따라 북한군이 MDL 침범 징후를 보이면 경고방송을 하고, 실제 침범 시 경고사격으로 퇴거 조치한다.

북한군은 지난 2024∼2025년 ‘적대적 두 국가’ 기조에 따른 MDL 국경선화 일환으로 불모지 작업 등을 벌이는 과정에서 MDL을 자주 침범했다.

지난해에만 17차례에 달했다.

올해는 이번 사례 이전까지 북한군의 MDL 침범이 없었는데, 이는 북한군이 MDL 인근 불모지 작업을 지난해 연말까지 사실상 마무리했기 때문이라는 분석이다.

불모지 작업이 완료된 이후 북한군은 해당 지역에 전술도로를 깔고 철책을 설치하는 작업에 집중하고 있는 것으로 알려졌으며, 이 작업들은 MDL 최전선보다 비교적 후방에서 이뤄진다.

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