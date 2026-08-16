“밤에 뛰는데 선크림 발라야 하나?”…일반적 러닝엔 불필요

야간에 러닝을 해도 가로등에서 나오는 자외선이 미미하기 때문에 선크림을 바르지 않아도 된다는 전문가의 의견이 나왔다. 게티이미지뱅크

밤에 러닝을 즐기는 사람이라면 운동 전 선크림을 발라야 할지 고민할 수 있다.

하지만 일반적인 야간 러닝에서는 선크림을 굳이 바르지 않아도 된다는 전문가의 의견이 나왔다.

16일 식품의약품안전처 블로그 ‘약이 즐거워지는 시간’(약즐시)에 따르면 가로등이나 LED(발광다이오드) 조명에서 나오는 자외선은 극소량이어서 야간 러닝 중 피부에 미치는 영향이 크지 않다.

밤에도 가로등 아래에서 운동하면 조명 때문에 피부가 탈 수 있다고 걱정할 수 있지만, 일반적인 러닝 정도의 노출로는 선크림을 사용할 필요가 없다는 설명이다.

신승용 의사는 “오히려 밤에 선크림을 바를 경우 피부가 답답할 수 있으며, 세정하는 과정에서 피부 장벽이 다칠 수 있다”며 “피부도 쉬는 것이 좋다”고 말했다.

자외선은 피부 노화와 기미·주근깨 등 색소 침착을 유발하는 주요 원인이다. 특히 자외선A(UVA)는 피부 그을림과 노화에 영향을 주고, 자외선B(UVB)는 피부를 붉게 만들거나 화상을 일으킬 수 있다.

선크림을 고를 때는 자외선 차단 효과를 나타내는 SPF와 PA 등급을 확인하는 것이 좋다. SPF는 UVB, PA는 UVA에 대한 차단 효과를 나타낸다. SPF는 50 미만의 경우 숫자로, 50 이상은 ‘50+’로 표시하며 PA는 ‘PA+’부터 ‘PA++++’까지 4단계로 표시한다. 숫자가 높거나 ‘+’가 많을수록 차단 효과가 높다.

낮 시간대에는 활동 시간과 자외선 노출 정도에 맞춰 제품을 선택해야 한다.

실내에서 생활하거나 짧은 산책처럼 야외활동이 많지 않은 경우에는 SPF15/PA+ 이상 제품을 사용할 수 있다. 반면 스포츠 활동 등으로 장시간 햇빛에 노출될 때는 SPF50+/PA+++ 또는 PA++++ 제품을 선택하는 것이 권장된다.

수영장이나 해수욕장처럼 물에 의해 선크림이 씻겨나갈 수 있는 환경에서는 ‘내수성’ 또는 ‘지속내수성’ 제품을 사용하는 것이 좋다.

선크림은 햇빛에 노출되는 피부에 골고루 바르고, 바른 뒤에는 최소 15분 정도 건조시키는 것이 좋다. 장시간 야외활동을 할 경우 땀 등으로 지워질 수 있어 2시간 간격으로 덧바르는 것이 권장된다.

식약처는 자외선 차단 효과가 높은 제품도 피부 상태에 따라 민감하게 반응할 수 있는 만큼 자신의 피부와 활동 환경을 고려해 제품을 선택하는 것이 중요하다고 설명했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지