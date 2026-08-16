패트리엇 요격탄 고갈 위기 우크라…러 탄도탄에 방공망 ‘구멍’

패트리엇 요격미사일 부족에 시달리는 우크라이나가 러시아의 탄도미사일 공격을 제대로 막아내지 못하고 있는 것으로 나타났다.

지난달 30일(현지시간) 우크라이나 수도 키이우의 한 지하철역에 러시아의 공습을 피해 대피한 시민들이 모여 있다. 키이우=AFP연합뉴스

영국 일간 파이낸셜타임스(FT)는 15일(현지시간) 우크라이나 당국자들을 인용해 러시아가 지난 5일과 8일 수도 키이우에 대규모 탄도미사일 공격을 가했으나 우크라이나군은 단 한 발도 요격하지 못했다고 전했다. 당시 우크라이나는 최근 미국으로부터 공급받은 소량의 패트리엇 요격미사일을 이미 소진한 상태였던 것으로 전해졌다.

우크라이나 공군에 따르면 러시아는 5일 키이우를 향해 탄도미사일 24발과 대함미사일 4발, 드론 115대를 발사했다. 드론 가운데 98대는 격추됐지만 미사일은 한 발도 요격하지 못했다. 사흘 뒤인 8일에도 러시아 탄도미사일 6발이 키이우의 표적을 타격해 3명이 숨졌다.

우크라이나의 방공미사일 부족은 최근 급속도로 심화하고 있다. 볼로디미르 젤렌스키 대통령은 지난 5일 서방으로부터 공급되는 방공미사일 물량이 지난해와 비교해 3분의 1 수준으로 줄었다고 밝히기도 했다.

미사일 재고 부족이 심각해지면서 우크라이나 공군은 러시아가 발사한 미사일 수를 매일 공개하던 관행도 중단했다. 우크라이나 당국자들은 안보상 이유와 함께 방공망의 취약성이 지나치게 노출돼 국민 사기가 떨어지는 것을 막으려는 목적도 있다고 FT에 설명했다.

젤렌스키 대통령은 최근 러시아의 공습 이후 엑스(X)에 “우리 국민에게는 분명 더 많은 보호가 필요하다”며 패트리엇 등 방공체계와 요격미사일의 조속한 지원을 촉구했다.

우크라이나는 러시아가 전력·가스·상수도 시설을 겨냥한 대규모 공습을 재개할 것으로 예상되는 올겨울을 버티기 위해 패트리엇 체계용 PAC-3 요격미사일이 최소 300발 필요하다고 보고 있다. 러시아는 반대로 탄도미사일 생산과 사용을 빠르게 늘리는 추세다. 우크라이나 국방정보총국에 따르면 러시아는 지난 7월 탄도·극초음속미사일 198발을 발사했으며 매달 탄도미사일 약 60발을 생산하는 것으로 추산된다.

우크라이나는 패트리엇 요격미사일을 보유한 스페인과 그리스 등 유럽 국가에도 추가 지원을 요청하고 있다. 그러나 중동 전쟁으로 미국과 걸프 지역 동맹국의 요격미사일 재고까지 감소하면서 서방 국가들도 자국 방공에 필요한 물량을 우크라이나에 내놓기 어려워진 상황이다. 폴란드는 추가 지원 여부를 조만간 결정할 예정이다.

미국의 추가 지원 여부도 불투명하다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 지난달 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의에서 우크라이나와 유럽의 패트리엇 요격미사일 생산을 허용하는 방안을 시사했지만 이후에는 “검토하고 있다”며 유보적인 태도를 보였다. 지난달 말 젤렌스키 대통령과의 백악관 회동에서도 향후 수개월간 필요한 추가 요격미사일 제공에는 합의하지 않은 것으로 전해졌다.

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