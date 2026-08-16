도경완, 딸 하영과 부녀 데이트…새 학기 선물까지

방송인 도경완이 딸 하영과 오붓한 시간을 보내며 다정한 부녀의 모습을 보여줬다.

15일 유튜브 채널 ‘도장TV’에는 ‘사과가 먹고 싶은 선물 같은 하루’라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 도경완은 하영과 함께 차를 타고 외출에 나섰다.

방송인 도경완이 딸 하영과 오붓한 시간을 보내며 다정한 부녀의 모습을 보여줬다. 도장TV

차 안에서 하영이 목적지를 궁금해하자 도경완은 이날 아빠와 딸 둘만의 데이트를 하는 날이라고 설명했다. 이어 어디로 가는지는 크게 중요하지 않다며 아빠와 함께 시간을 보내는 것 자체가 ‘선물’ 같은 즐거운 일이 아니겠느냐고 말했다.

두 사람은 이동 중 최근 도경완이 미국 출장으로 약 일주일 동안 집을 비웠던 이야기도 나눴다. 도경완은 자신이 없는 동안 하영이 어땠는지 물었고, 하영은 아빠가 다시 돌아와서 좋았다고 답했다. 딸의 솔직한 대답에 도경완 역시 흐뭇한 모습을 보였다.

이날 부녀가 향한 장소는 전자기기 매장이었다. 도경완은 하영의 새로운 태블릿을 마련해주기 위해 방문했다고 밝혔다. 하영은 예상하지 못한 선물에 “진짜로?”라고 놀라면서도 웃음을 보였다.

도경완은 “하영이 거 오래 되고 용량이 작다”며 그에게 새로운 태블릿을 사주는 이유를 밝혔다. 이어 새로 준비한 기기로 학교 수업을 열심히 들으라는 당부도 건넸다. 그러자 하영은 제품 가격을 걱정하며 돈이 많이 드는 것 아니냐는 반응을 보였다. 특히 엄마인 장윤정이 돈을 낭비한다고 생각할까 봐 걱정된다는 취지의 말을 전했다.

이에 도경완은 자신이 딸에게 사주는 것인데 왜 엄마의 돈을 걱정하느냐는 식으로 받아치며 그를 안심하게 했다.

한편 도경완은 가수 장윤정과 결혼했으며, 두 사람 사이에는 아들과 딸이 있다. 도경완은 가족과 함께하는 일상을 유튜브 채널 등을 통해 공개하며 팬들과 소통하고 있다.

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