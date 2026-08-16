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강득구 “이성윤이 송영길·김용 입후보 막아” 주장했다 사과···“혼동했다”

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배민영 기자 goodpoint@segye.com

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宋, ‘돈 봉투 의혹’ 무죄 받고 복당
金, 수사 중 계좌 묶여 당비 못 내
당 최고위·당무위 거쳐 예외 허용
이 후보 “최고위원 사퇴해 논의에
관여 한 바 없어···공식 사과해야”

더불어민주당 강득구 최고위원은 16일 이성윤 최고위원 후보가 송영길 당대표 후보와 김용 최고위원 후보의 전당대회 입후보 자격을 부당하게 문제 삼았다는 취지로 주장했다가 사실오인을 인정하고 뒤늦게 사과했다.

 

강득구 더불어민주당 최고위원. 뉴스1
강득구 더불어민주당 최고위원. 뉴스1

강 최고위원은 페이스북에서 “7월16일 긴급 최고위원회의를 똑똑히 기억한다. 당시 최고위에서는 규정상 아무런 문제가 없음에도 송영길 전 대표와 김용 전 민주연구원 부원장의 전당대회 출마 자체를 막아서려는 세력이 있었다”고 했다. 강 최고위원은 송·김 후보가 윤석열 정권 시절 ‘표적 수사’ 피해자라고 주장하며 “김 후보는 정치검찰의 무자비한 계좌 압류로 인해 당비조차 낼 수 없는 처지였고, 송 후보는 당에 조금이라도 부담을 주지 않기 위해 스스로 탈당했다가 무혐의를 확인한 뒤 다시 복당했다”고 강조했다. 강 최고위원은 “그때 앞장서서 두 분의 출마를 막아섰던 인물이 바로 이성윤 최고위원이었다”고 주장했다.

 

이와 관련, 이성윤 후보 측은 “송·김 후보 피선거권은 7월16일 후보자 등록과정에서 문제가 됐고, 17일 최고위원회에서 피선거권 예외가 인정됐다”며 “이 후보는 14일 최고위원에서 사퇴했으므로 위 후보들 피선거권 논의에 관여한 바 없다”고 했다. 그러면서 강 최고위원에게 공식 사과하라고 요구했다. 강 최고위원은 문제를 지적받은 뒤 “정중히 사과드린다”고 별도 글을 올렸다.

 

민주당 당규는 6개월 이전까지 입당한 이들 중 12개월 내 6회 이상 당비를 낸 권리당원에게 피선거권을 부여한다. 송 후보는 돈 봉투 의혹 사건에 연루되자 무죄를 입증하고 돌아오겠다며 탈당, 무죄를 확정 짓고 복당했다. 김 후보는 검찰 수사 과정에서 계좌가 동결돼 당비를 납부하지 못했다. 친청(친정청래)계는 피선거권 규정상 두 사람의 입후보 자격이 없다고 주장했으나, 당은 최고위와 당무위를 거쳐 입후보를 예외적으로 허용했다.


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