코스닥 이제 끝?… 증권가 “코스닥 비중 축소하고 반도체·대형주 사라”

삼성전자와 SK하이닉스가 다시 회복 추세를 보이고 있고 자동차와 조선 등 코스피 주요 대형주들이 동반 강세를 보이면서 증권가가 이제는 코스닥 비중을 줄이고 코스피 대형주 중심의 비중확대를 권고했다.

삼성전자와 SK하이닉스. 연합뉴스

16일 유안타증권은 보고서를 통해 다시 코스피 대형주로 시선을 이동할 때라고 분석했다. 유안타증권은 “코스피와 코스닥 각각 2.4%, 0.4% 상승했는데 두 시장 모두 5거래일 연속 상승했다”며 “미국 물가와 금리 부담 완화, 메모리 업종 강세에 힘입어 상승했다”고 분석했다. 그러면서 “반면 코스닥은 최근 급반등에 따른 차익실현과 일부 바이오 대형주 약세가 겹치며 상대적으로 제한적인 흐름을 보였다”고 짚었다.

실제 지난 14일 코스피는 전일 대비 2.42%오른 6977.94포인트에 마쳤다. 코스피를 견인하는 대표 종목인 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 2.43%, 3.26%오른 27만4500원, 164만5000원에 마감했다. 이날 코스닥은 전일 대비 0.38%로 소폭 오른 864.65에 장을 마쳤다. 코스닥 시가총액 상위 종목인 알테오젠은 전일 대비 1.1% 하락한 31만4000원에 마감했다.

유안타증권은 “불확실성이 완화될 때마다 외국인은 대형 반도체 순매수와 함께 지수 상승을 견인하고 있다”며 “반도체 외에도 자동차와 조선 등 대형주 동반 강세를 보였다”고 말했다. 이어 “자동차는 기존 완성차 실적에 로봇, 피지컬 AI 사업 기대가 일부 가세. 조선은 미국 조선업 재건 기대감 반영. 한화그룹이 미국 해군 함정을 건조하는 오스탈 미국사업 인수를 추진하고 있고, 미국 정부 역시 필라델피아 조선소를 비롯한 해외 기업의 현지 투자를 공급망 확대의 한 축으로 보고 있다는 점이 중요하다”고 설명했다.

반도체와 대형주의 회복세가 이어지고 있고 외국인의 순매수가 계속 이어진다면 코스닥 보다는 코스피로의 비중 확대가 적절하다는 조언이 나온다. 유안타증권은 “결국 코스피 상승 추세 연장을 위해서는 외국인의 추세적 순매수 복귀가 중요하다”며 “이번 주 누적 7조8000억원 순매수하며 유의미한 자금 유입 확인했다”고 말했다.

코스피가 전날 대비 164.60포인트(2.42%) 상승한 6977.94로 마감한 지난 14일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 등이 표시돼 있다. 뉴시스

그러면서 “개인은 최근 고객예탁금 감소와 신용융자 재증가로 상반기와 같은 매수 주도력을 기대하기 어려운 가운데, 강한 상승일에는 외국인은 순매수하고 개인은 순매도했다”고 덧붙였다. 아울러 “하락일에는 반대 흐름 반복. 물가 안정에 따른 금리 부담 완화와 최근 코스피200 변동성 지수(VKOSPI) 하락은 외국인 복귀에 우호적인 환경”이라고 짚었다.

유안타증권은 “코스닥 비중을 축소하고 반도체와 대형주 중심의 비중 확대 준비가 필요하다”며 “지정학적 갈등 완화로 인한 유가의 추가 하락과 강한 주주환원 정책 발표 등 두 가지 상승 모멘텀이 남아있기 때문”이라고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지