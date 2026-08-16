“안 팔길 잘했네”…‘삼전닉스’ 주주환원, 연간 300조 가능할까? [수민이가 궁금해요]

삼성전자와 SK하이닉스가 역대급 호황 속 시장의 기대를 크게 뛰어넘는 주주환원 정책을 발표할지 주목된다. 이르면 이달 중 새 정책이 발표될 것으로 예상된다. 주주환원 규모가 양사 합산 연간 300조원에 달할 것이라는 관측이 나온다.

16일 업계에 따르면 삼성전자와 SK하이닉스는 역대 최고 기록을 경신한 올해 2분기 실적을 계기로 주주환원 정책 마련에 속도를 내고 있다.

지난 7월 청와대 영빈관에서 열린 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회’에서 만난 이재용 삼성전자 회장(왼쪽)과 최태원 SK그룹 회장. 뉴시스

삼성전자는 잉여현금흐름(FCF)의 50%를 환원하는 현행 3개년(2024~2026년) 주주환원 정책을 약속대로 이행할 계획이다.

SK하이닉스도 2025~2027년 3년간 FCF의 50%를 주주환원 재원으로 활용한다는 계획을 밝힌 바 있다.

최근에는 주주가치 제고를 위해 추가 주주환원 방안을 적극 검토 중이다. 구체적인 사항은 3분기 중 확정해 발표할 예정이다. 업계 안팎에서는 이르면 이달 중 새로운 계획이 확정될 것이라는 전망도 나온다. 양사의 신규 주주환원 정책 규모를 두고는 삼성전자 200조원, SK하이닉스 100조원 등 연간 합산 300조원에 이를 수 있다는 관측이 제기된다.

김동원 KB증권 리서치본부장은 삼성전자에 대해 “주주 환원 규모가 최소 100조원으로 결정되더라도 현 주가 기준 배당수익률이 7%를 웃돌 수 있다”며 “연간 최소 100조원에서 최대 200조원에 이를 것”이라고 전망했다.

이는 기존 연간 주주환원 규모인 9조8000억원에 비해 10~20배 이상 확대되는 수준이다.

DS투자증권은 올해 삼성전자가 영업이익 391조9000억원을 기록하고, 시설투자(캐펙스·CAPEX)에 62조3000억원을 집행한다고 가정할 경우 올해 FCF가 263조2000억원에 이를 것으로 추산했다.

따라서 최근 3년 누적 FCF의 50%인 161조3000억원에서 정기배당총액 29조4000억원을 제외한 131조8000억원을 추가로 환원할 수 있다고 예상했다.

미래에셋증권은 삼성전자가 3개년 주주환원 정책을 이행할 경우 올해 주주환원 수익률은 보통주 6.8~9.5%, 우선주 9.1~12.7%에 달할 것으로 추산했다.

대신증권은 SK하이닉스가 올해 주주환원에 100조원까지 투입할 수 있는 환경이 조성됐다고 분석했다.

류형근 연구원은 “연초 주주총회에서 SK하이닉스 올해 재무목표로 순현금 100조원을 제시했는데 목표를 이미 초과 달성했다”며 SK하이닉스가 키옥시아 지분 매각 대금과 미국주식예탁증서(ADR) 발행 등에 힘입어 자사주 매입과 소각, 특별배당 등에 나설 수 있다고 예상했다.

최근 고점 대비 주가가 약 50% 하락한 만큼 자사주 매입·소각을 통한 주주환원의 적기를 맞았다는 분석도 있다. 이는 ADR 발행 이후 주식가치 희석 우려를 상쇄할 방안이 될 수도 있다.

미래에셋증권은 올해 SK하이닉스의 FCF를 180조원으로 보고 이 중 안전자산으로100조원을 유보할 경우 가용 재원은 약 80조원으로, 이 중 50%를 환원한다면 40조원규모의 주주환원이 가능하다고 분석했다.

최근 SK하이닉스는 주주환원 확대에 대한 외신 질의에 “사상 최고 수준의 현금창출력을 바탕으로 투자와 재무 건전성을 유지하면서도 주주환원을 의미 있는 수준으로 확대할 수 있다고 판단하고 있다”며 “주주환원을 의미 있는 수준으로 확대하는 방안을 기대한다”고 답했다.

올해 2분기 삼성전자와 SK하이닉스의 영업익이 각각 89조원, 60조원을 넘어선 데 이어 하반기는 물론 내년에도 역대급 실적이 이어질 것으로 예상되는 만큼 향후 주주환원 여력은 더욱 확대될 수 있다.

삼성전자·SK하이닉스. 연합뉴스

한편 지난 한주간 삼성전자와 SK하이닉스 주가가 반등세를 보이자 해당 종목의 신용거래융자 잔고도 동반 상승한 것으로 나타났다.

금융정보서비스업체 연합인포맥스에 따르면 지난 14일 기준 삼성전자와 SK하이닉스의 신용 잔고는 각각 4조8821억원, 4조8121억원으로 집계됐다. 지난달 31일 대비 삼성전자는 9.4%, SK하이닉스는 20.9% 증가했다.

신용 잔고는 투자자가 주식 투자를 위해 증권사로부터 자금을 빌린 뒤 변제를 마치지 않은 금액이다. 흔히 ‘빚투’(빚내서 투자)의 지표로 쓰인다. 이 잔고가 늘었다는 것은 레버리지(차입) 투자가 증가했음을 의미한다.

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