전국 대부분 지역 비…남부지방·제주 물폭탄

일요일인 16일은 전국이 대체로 흐리고 비가 내리겠으며, 특히 남부지방과 제주도를 중심으로 강하고 많은 비가 쏟아지겠다.



오후부터는 중부지방을 중심으로 소강상태를 보이는 곳이 많겠으나, 남부지방은 17일까지 강한 비가 이어지겠다.



예상 강수량은 서울·인천·경기 20∼60㎜, 강원 내륙·산지 20∼60㎜, 강원 동해안 5∼40㎜, 대전·세종·충남·충북 20∼60㎜이겠다.



광주·전남은 50∼100㎜, 전북 30∼80㎜이며, 경남 서부 남해안·지리산 부근은 100∼200㎜, 부산·울산·경남 중부 남해안·경남 내륙 50∼150㎜, 대구·경북 50~100㎜, 제주도는 30∼80㎜로 예상된다.



경남과 전남에서 강수량이 많은 곳은 200∼250㎜ 이상이겠다.



비가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 예상되니 야영을 자제하고 하수도 역류 가능성에 대비해야겠다.



낮 기온은 24∼30도로 예보됐다.



이날 오전 5시 현재 기온은 인천 23.4도, 춘천 23.6도, 청주 23.1도, 대전 23.0도, 전주 22.9도, 광주 23.2도, 제주 26.0도, 대구 23.6도, 울산 23.5도, 창원 24.1도 등이다.



바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼2.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5∼3.5m, 서해 0.5∼2.5m, 남해 1.0∼3.5m로 예상된다.



※ 이 기사는 인공지능(AI) 기술을 활용해 제작되었습니다. 인공지능이 쓴 초고와 기상청 데이터 등을 토대로 취재 기자가 최종 기사를 완성했으며 데스킹을 거쳤습니다.



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<연합>

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