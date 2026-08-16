4대은행 상반기 평균 급여 7천150만원…13년 만에 최고 상승률

주요 시중은행들이 올해 상반기 최대 실적을 이어간 가운데 직원들 평균 급여도 13년 만에 최대폭인 13% 상승했다.



은행원 급여는 7천만원이 넘어 역대 최대로 삼성전자보다 많고 SK하이닉스보다는 적었다.

은행 대출 창구. 연합뉴스

16일 금융권에 따르면 올해 상반기 4대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리)의 직원 1인당 평균 급여는 7천150만원으로 집계됐다.



이는 각 은행이 반기보고서를 통해 공시한 1인당 평균 급여액을 단순 평균 계산해 구한 수치다. NH농협은행은 비상장 특수은행으로 직원 급여를 공개하지 않았다.



작년 상반기(6천350만원) 대비 상승률이 12.6%다. 2013년(+20.9%) 이후 상반기 기준 13년 만에 최고를 기록했다.



남성 직원은 평균 급여가 8천100만원으로 여성 직원(6천400만원)보다 26.6% 많았다.



하반기에도 비슷한 정도를 받는다면 올해 4대 은행 직원 평균 연봉이 1억4천만원을 넘는다.



은행별로 신한은행이 7천500만원으로 가장 많았으며 상승률(+21.0%)도 최고였다.



우리은행(7천100만원)과 하나은행(7천100만원)도 각각 작년 동기보다 14.5%, 4.4%씩 늘면서 7천만원을 넘어섰다.



KB국민은행은 6천900만원으로 11.3% 늘었다.



은행원 급여는 반도체 수출 호조로 역대급 실적을 거둔 삼성전자(6천300만원)보다 850만원 많았다. 자사주 주가 상승 등으로 올해 급여가 대폭 늘어난 SK하이닉스(1억4천400만원)보다는 적었다.



희망퇴직한 직원 일부는 10억원 안팎의 보수를 챙겼다.



하나은행은 상반기 관리자직에서 퇴직한 5명에게 11억원 안팎의 보수를 지급했다고 공시했다.



이들은 급여와 상여는 각각 3천만원 안팎에 그쳤지만, 퇴직 소득은 모두 10억원이 넘었다.



신한은행은 지점장 및 부서장대우 직급에서 퇴직한 4명에게 각각 9억8천400만∼10억5천500만원을 지급했다. 이중 특별 퇴직금이 5억원 안팎이다.



우리은행도 부장대우 직급에 있던 희망 퇴직자 5명에게 각각 9억4천500만∼10억4천만원을 지급했으며, KB국민은행도 희망 퇴직자 5명 보수가 모두 9억원대를 기록했다.



주요 금융지주는 1인당 평균 급여가 1억원대로 은행보다 훨씬 높았다.



금융 계열사 컨트롤타워 역할을 하는 지주 업무 특성상 직원 수가 적고 고위직급 비중이 높은 점 등이 반영된 것으로 보인다.



올해 상반기 5대 금융지주(KB·신한·하나·우리·NH농협)의 직원 평균 급여는 1억80만원으로 작년(9천440만원)보다 6.8% 가량 증가했다.



5대 지주 상반기 급여 평균이 1억원을 넘은 것은 2019년 우리금융지주가 다시 출범한 이래 처음이다.



남성 직원의 평균 급여가 1억760만원으로, 여성 직원(8천80만원)보다 33.2% 많았다.



KB금융의 1인당 평균 급여가 1억2천100만원으로 가장 많았다. 다만 상반기 급여에 작년 특별 보로금이 포함돼 있어 이를 제외하면 1억200만원 수준이라고 KB금융은 공시했다.



우리금융(1억1천만원)과 하나금융(1억600만원)도 1인당 급여가 억대를 기록했으며, 신한금융(9천700만원)도 1억원에 육박했다. NH농협금융은 7천만원으로 가장 낮았다.

<연합>

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