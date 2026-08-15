韓총리, 남해안 집중호우 예보에 “선제적 통제·비상근무” 지시

한성숙 국무총리는 15일 밤부터 남해안 지역을 중심으로 집중 호우가 예고됨에 따라 관계 기관에 긴급 지시를 내렸다.

한 총리는 “연휴 기간 중 야간 취약 시간에 강수가 집중되는 점을 감안해 선제적 점검과 통제, 대피에 만전을 기하라”고 지시했다.

한성숙 국무총리가 14일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 주택 신속공급 점검 회의를 주재하고 있다. 뉴시스

이어 “캠핑장과 야영장 방문객 및 주민 대피에 만전을 기하고, 산사태 취약지역과 지하차도, 저지대 주택에 대한 사전점검 및 모니터링을 철저히 하라”고 강조했다.

한 총리는 마을방송과 사이렌 등 가용 자원을 활용해 대피 안내를 신속히 하고, 해수면 상승을 감안해 해안가 및 인접 저지대 안전 관리에도 신경 쓸 것도 당부했다. 그러면서 “관계기관의 비상근무 태세와 정보 공유에 만전을 기하고 현장 대응 인력의 안전에 유의하라”고 덧붙였다.

기상청에 따르면 광복절 연휴 남해안과 지리산 부근에 최대 250㎜ 이상, 이외 경남권에 최대 150㎜, 산지를 제외한 제주에 최대 100㎜의 많은 비가 내릴 것으로 전망된다.

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