이인권, ‘합숙 맞선2’ 인연 현실로…“밖에서도 잘 만나고 있어요”

SBS 이인권 아나운서와 미스코리아 출신 최정윤이 방송을 통해 맺은 인연을 실제 만남으로 이어가고 있다고 알렸다.

SBS 이인권 아나운서와 미스코리아 출신 최정윤이 방송을 통해 맺은 인연을 실제 만남으로 이어가고 있다고 알렸다. 이인권 사회관계망서비스(SNS)

이인권은 14일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 현재도 서로 만남을 이어가고 있다는 소식을 전했다. 이와 함께 그는 최정윤과 함께 찍은 사진을 공개했다.

게시물에서 그는 “많이 물어봐주셔서 사진으로 남겨봅니다”며 “밖에서도 잘 만나고 있어요”라고 방송 이후에도 관계를 이어가고 있음을 직접 밝혔다.

이어 “함께 해주신 두 어머니, ‘합숙맞선’ 제작진 여러분, 고맙습니다!”라고 프로그램을 함께한 양가 어머니들과 제작진에게도 고마운 마음을 전했다.

두 사람의 관계는 SBS ‘자식 방생 프로젝트-합숙 맞선2’를 통해 시작됐다. 최근 방송된 최종회에서는 출연자들이 마지막 선택을 하는 과정이 공개됐다. 여기에 맞선 당사자들의 선택뿐만 아니라 어머니들의 의견까지 더해지면서 최종 결과에 관심이 집중됐다.

최정윤은 프로그램에서 여러 남성 출연자의 관심을 받으며 높은 인기를 얻었다. 최종 선택에서는 이인권과 문성모가 최정윤을 선택했고, 최정윤은 이 가운데 이인권에게 자신의 마음을 전했다. 최정윤의 어머니 역시 최정윤의 결정을 믿고 지지했다.

방송에서 최종 커플로 맺어진 두 사람은 프로그램 안에서의 선택으로 끝나는 것이 아니라 방송 밖에서도 관계를 이어가고 있다는 사실을 직접 공개하면서 두 사람의 만남이 실제 연애로 발전했음을 알린 셈이다.

방송 최종회에서 최정윤과 이인권이 서로를 선택한 데 이어 다음 날 두 사람이 실제로 만나고 있다는 소식까지 전하면서 이후 두 사람의 행보에도 관심이 이어지고 있다.

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