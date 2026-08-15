'내일이 더 빛나는 대한민국'…제81주년 광복절 경축식 개최

제81주년 광복절 경축식이 15일 오전 10시 서울 종로구 세종문화회관에서 열렸다.



올해 경축식 주제는 '내일이 더 빛나는 대체불가 대한민국'으로, 선열이 이룩한 광복 정신을 기리는 데서 더 나아가 미래세대가 열어갈 대한민국 비전을 제시하는 데 중점을 뒀다.

이재명 대통령과 김혜경 여사 15일 서울 종로구 세종문화회관에서 열린 제81주년 광복절 경축식에서 참석자들과 만세삼창을 하고 있다.

경축식에는 애국지사와 독립유공자 유족, 국가 주요 인사, 정당·종단 대표, 주한외교단, 사회 각계 대표, 시민과 학생 등 3천여명이 참석했다.



경축식은 개식 선언으로 시작해 국민의례, 기념사, 독립유공자 포상, 경축사, 경축 공연, 광복절 노래 제창, 만세삼창 순으로 진행됐다.



국민의례에서는 광복 제80주년 특집 뮤지컬 다큐멘터리 '모범감옥'에서 백범 김구 선생을 연기한 배우 하도권이 국기에 대한 맹세문을 낭독하고, 퀸엘리자베스에서 우승한 소프라노 황수미가 애국가를 제창했다.



경축 공연은 가상현실(VR) 아티스트 피오니가 선보이는 드로잉 퍼포먼스, 가수 최유정과 40인으로 구성된 국민합창단이 부르는 '원 드림'(ONE Dream)으로 채워졌다.



만세삼창은 이종찬 광복회장, 독립유공자 후손, 3대 메가프로젝트 담당자, 패럴림픽 국가대표 등이 함께했고 무대에는 김구 선생을 비롯한 선열을 인공지능(AI)으로 구현한 영상이 나왔다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 15일 서울 종로구 세종문화회관에서 열린 제81주년 광복절 경축식에서 광복절 노래를 제창하며 태극기를 흔들고 있다.

둑립유공자 포상 대상자로는 283명이 선정됐다.



이 가운데 황해도 안신여학교 교사로서 여성계몽활동에 앞장서고 임시정부 활동을 지원한 고(故) 최준례 여사 후손을 포함한 5명이 무대에 올랐다.

최준례 여사는 김구 선생의 아내이기도 하다.



이재명 대통령은 경축사에서 "한마음 한뜻으로 자신의 생을 불살랐던 순국선열들께, 생존해 계신 독립유공자와 유가족분들께 고개 숙여 무한한 존경과 감사의 마음을 전한다"고 말했다.



이 대통령은 "그 숭고한 정신을 제대로 기릴 수 있도록 생존 애국지사와 독립유공자들을 더 각별하게 예우하고 미서훈 독립운동가에 대한 발굴과 포상을 확대해 나가겠다"고 덧붙였다.



이어 "독립운동의 가치가 우리의 일상에 더 깊이 뿌리내리도록 국내외 독립운동 기념시설을 적극 조성하고 자랑스러운 역사의 발자취를 미래세대에 더 널리 전하겠다"고 강조했다.

15일 서울 종로구 세종문화회관에서 열린 제81주년 광복절 경축식에서 한 참석자가 이재명 대통령 경축사 후 태극기를 흔들며 대한민국 만세를 외치고 있다.

한편 행정안전부는 제81주년 광복절을 맞아 관계기관과 함께 '나라사랑 태극기 달기' 운동을 벌인다.



행안부는 실물 태극기를 달기 어려운 국민을 위해 휴대전화나 사회관계망서비스(SNS)에서 활용할 수 있는 '내 손안의 태극기' 모바일 배경 화면을 배포할 예정이며, 경축식 참석자에게는 태극기·무궁화 등 국가상징을 활용한 기념품을 증정한다.

<연합>

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