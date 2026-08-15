‘한미 관세협상 총괄’ 여한구 통상교섭본부장 전격 경질

한·미 관세 협상에 참여했던 여한구 산업통상부 통상교섭본부장이 경질됐다.

산업부는 15일 여 본부장이 직권면직됐다고 밝혔다. 산업부는 직권면직에 이르게 된 구체적인 사유는 공개하지 않았다.

여한구(오른쪽) 산업통상부 통상교섭본부장. 산업부 제공

여 본부장은 문재인 정부에서 통상교섭본부장을 지낸 데 이어 이재명 정부 출범 이후 다시 통상교섭본부장으로 발탁됐다.

그는 미국무역대표부(USTR)의 카운터파트로 농산물 등 미국과의 비관세 장벽에 대한 협상을 총괄해 왔다.

무역법 301조, 쿠팡 이슈 등 대미 통상 현안이 산적한 가운데, 한·미 통상 협상의 실무 책임자가 갑작스럽게 물러나면서 배경과 향후 협상 기조에 관심이 쏠린다.

현재 한·미 관세 합의 후속 협상과 대미 투자 사업 선정이 마무리되지 않은 데다 미국이 추가 관세 가능성까지 내비치는 상황이다. 여 본부장은 지난달 제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표 등을 만나 무역법 301조 조사에 대응하는 등 대미 협상의 실무 창구 역할을 해왔다.

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