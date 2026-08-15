독주하는 '오디세이'…관객·예매율 모두 1위

크리스토퍼 놀런 감독의 신작 '오디세이'가 개봉 10일 만에 300만 관객을 돌파하며 독주를 이어가고 있다.

15일 영화관 입장권 통합 전산망 따르면 '오디세이'는 전날 32만9050명을 동원해 박스오피스 1위를 지켰다. 누적 관객 수는 317만9793명이다.

영화 '오디세이'. (사진 = 유니버설 픽쳐스 제공)

놀런 감독의 13번째 장편영화 '오디세이'는 호메로스의 서사시 '오디세이아'를 재해석한 작품이다. 이타카의 왕 오디세우스가 트로이 전쟁이 끝난 뒤 고향으로 돌아가는 긴 여정을 그렸다.

배우 맷 데이먼이 오디세우스를 연기했고, 톰 홀랜드가 오디세우스 아들 텔레마코스를, 앤 해서웨이가 오디세우스 아내 페넬로페를 맡았다. 이와 함께 로버트 패틴슨, 셜리즈 테론 등이 출연했다.

특히 영화 사상 처음으로 전 분량을 아이맥스 필름으로 촬영해 필름 길이만 약 640㎞에 달하는 것으로 알려졌다.

박스오피스 2위는 톰 홀랜드 주연의 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 차지했다. 전날 15만4951명을 동원했으며, 누적 관객 수는 666만6492명이다.

극장판 일본 애니메이션 '명탐정 코난: 하이웨이의 타천사'는 2만8804명으로 3위, 엄정화 주연의 '오케이 마담2'는 2만6242명으로 4위에 올랐다. 누적관객 수는 각각 13만8311명, 10만9228명이다.

국내 애니메이션 '사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설'은 2만6242명의 관객을 모아 5위에 올랐다. 누적 관객 수는 51만4026명이다.

나홍진 감독의 신작 '호프'는 전날 9171명을 기록하며 이틀 연속 1만명 이하의 관객 수를 모으는데 그쳤다. 누적 관객 수는 444만6024명이다.

이날 오전 9시 기준 예매율은 '오디세이'가 66.7%로 1위를 기록했다. 106만2886명이 관람을 기다리고 있다.

'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 예매율 18.7%(예매 관객 29만7764명)로 2위, '사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설'은 3.6%(예매 관객 5만6577명)로 3위에 올랐다.

<뉴시스>

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