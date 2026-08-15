민주 “역사를 잊지 않는 나라”…국힘 “더 강한 대한민국으로”

여야는 제81주년 광복절을 맞아 ‘번영’을 공통 키워드로 내세우며 대한민국의 찬란한 미래를 위해 노력하겠다고 15일 각오를 다졌다.

제81주년 광복절을 하루 앞둔 지난 14일 서울 서대문구 서대문형무소 역사관 대형 태극기 앞에서 시민들이 사진을 찍고 있다. 뉴시스

더불어민주당 김한나 대변인은 이날 서면브리핑에서 “나라를 빼앗긴 암흑의 시간에도 독립의 희망을 놓지 않았던 순국선열과 애국지사들께 깊은 존경과 감사의 마음을 올린다”고 밝혔다.

이어 “독립을 위해 싸운 역사가 나라의 뿌리가 됐고, 나라를 지킨 헌신이 오늘의 대한민국을 만들었다”며 “민주주의를 지켜낸 국민의 용기가 대한민국을 더욱 단단하게 만들었다”고 강조했다.

그러면서 “백범 김구 선생은 높은 문화의 힘을 가진 나라이기를 소망했다”며 “선열들이 꿈꿨던 나라에 우리는 한 걸음 한 걸음 가까이 다가와 K-문화 전성시대를 누리고 있다”고 말했다.

김 대변인은 “역사를 잊지 않는 나라, 국가를 위해 희생한 분들을 끝까지 책임지는 나라, 국민 한 사람 한 사람의 존엄과 주권이 존중받는 나라를 만드는 일은 지금 우리의 몫”이라고 짚었다.

계속해서 “국민의 주권을 굳건히 지키고, 더 자유롭고 정의로운 대한민국, 세계와 함께 평화와 번영을 이루는 나라를 만들어가는 데 책임을 다하겠다”고 했다.

국민의힘 박성훈 수석대변인은 같은 날 논평에서 “광복절은 단순히 빼앗긴 나라를 되찾은 날 그 이상”이라며 “대한민국이 스스로의 운명을 결정할 수 있는 자유와 주권을 되찾은 날이자, 새로운 역사를 써 내려갈 수 있게 한 출발점이었다”고 의미를 짚었다.

박 수석대변인은 “자유와 번영의 오늘이 가볍게 주어진 게 아님을 우리는 되새겨야 한다”며 “독립을 위해 목숨 바친 선열들의 희생 위에 전쟁의 폐허를 딛고 일어선 국민의 땀과 헌신이 새겨져 오늘의 대한민국을 만들었다”고 밝혔다.

국가의 역할은 국민의 자유를 대신하는 게 아닌 국민의 자유를 지켜주는 데 있다며, 그는 “다음 세대가 더 나은 미래를 기대할 수 있는 대한민국을 만드는 게 정치권의 책무”라고 강조했다.

박 수석대변인은 “국민의힘은 독립영웅들의 숭고한 희생을 잊지 않겠다”며 “자유와 창의가 살아 숨 쉬는 더 강하고 번영하는 대한민국을 만들어가겠다”고 말했다.

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