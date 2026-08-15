김선태, 광복절 맞아 독립유공자 후손에 1000만 원 기부

유튜버 김선태가 제81주년 광복절을 맞이해 앞서 독립유공자 후손들을 위해 사비로 1000만 원을 기부한 사실을 밝혔다.

유튜버 김선태가 제81주년 광복절을 맞이해 앞서 독립유공자 후손들을 위해 사비로 1000만 원을 기부한 사실을 밝혔다. 김선태

김선태는 14일 자신의 유튜브 채널을 통해 충북 충주시에 있는 항일 독립운동역사관을 찾은 모습을 공개했다. 영상은 ‘독립유공자 후손 홍보’라는 제목으로 게재됐다. 그의 이번 방문은 광복절을 앞두고 독립운동 역사를 돌아보고 독립유공자 후손들의 현실을 살펴보기 위해 마련됐다.

영상에서 지역 광복회장은 독립운동가와 그 후손들이 겪어온 어려움을 언급하며 현재까지도 충분한 지원이 이뤄지지 않고 있는 현실을 전했다. 그는 “독립운동을 하면 3대가 망하고 친일을 하면 3대가 흥한다는 말이 있다”며 독립운동을 하면 후손들이 어려움을 겪고 친일을 하면 오히려 잘살게 된다는 취지의 세간의 표현을 언급하며 독립유공자 후손들이 처한 상황을 설명했다.

그는 “사실 그 말이 틀린 말은 아니다”며 “제가 관할하는 6개 시군에 광복회원을 보면 96명 중 10명이 기초생활수급자나 차상위계층이다”고 밝혔다. 이어 “그만큼 어렵게 산다”, “가진 것도 없고, 배운 것도 없고, 또 물려받은 재산도 없다”고 설명했다.

이 같은 이야기를 들은 김선태는 국가를 위해 희생하고 헌신한 이들에 대한 보상이 아직 충분하지 않다는 점에 안타까움을 나타냈다. 이어 광복회 측에 개인적으로 마련한 1000만 원의 지원금을 전달하며 독립유공자 후손들을 위한 나눔에 동참했다.

김선태의 기부는 단체에 대한 지원에 그치지 않았다. 그는 이후 독립유공자 후손의 가정을 직접 찾아가 별도의 성금을 전달하기도 했다. 해당 가정은 의병장 유인석의 고손이자 유제함 의병의 증손인 독립유공자의 후손으로 알려졌다.

김선태는 이번 후원에 대해 경제적으로 어려운 상황만을 강조하기 위한 목적은 아니었다는 뜻도 밝혔다. 독립운동 과정에서 보여준 희생과 그 정신을 기억하고 기리는 데 조금이나마 도움이 되고 싶었다는 취지다.

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