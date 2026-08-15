‘영국 7년’ 한혜진, 영어 공부는 기초부터…“초급과 중급 사이”

배우 한혜진이 영국에서 장기간 생활한 경험이 있음에도 영어 실력을 다시 기초부터 다지고 있는 근황을 전했다.
14일 유튜브 채널 ‘배우 한혜진’에는 ‘방학 며칠 안 됐는데 왜 벌써 이렇게 지쳤지? 개학 너 어디쯤이니...?’라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 방학을 맞은 딸 시온 양과 시간을 보내는 한혜진의 일상부터 연기 연습과 영어 공부를 하는 모습까지 담겼다.
한혜진은 딸과 함께 쇼핑을 하고 대화를 나누는 등 방학을 맞은 딸과 여유로운 시간을 보냈다. 이후에는 연기 연습을 위해 연기학원을 방문했고, 귀가한 뒤에는 집안일까지 챙기며 바쁜 하루를 이어갔다.
그 와중에도 영어 공부를 놓지 않았다. 집안일을 마친 한혜진은 온라인 영어 수업을 들었다. 특히 한혜진은 자신의 영어 실력을 객관적으로 평가하며 현재 수준에 대해 솔직하게 이야기했다. 그는 자신의 실력이 “초급과 중급 그 사이 어딘가”라고 밝혔다. 이어 “초급반 4개월 과정을 듣고 있는데 기초를 더 탄탄하게 하고 싶어서 더 들어서 총 8개월을 수강한 후 중급반 2개월 째 듣고 있다”고 전했다.
한혜진은 남편인 축구선수 기성용과 결혼한 이후 영국에서 약 7년간 생활했고 알려졌다. 영국에서 오랜 기간 거주한 만큼 영어를 접할 기회가 많았지만 현재는 기본적인 부분부터 다시 공부하며 실력을 다지는 데 집중하고 있다.
이번 영상에서 공개된 한혜진의 일상은 딸과의 시간을 보내는 것뿐 아니라 자신의 일과 자기계발까지 병행하는 모습으로 이어졌다. 방학을 맞은 딸을 챙기고 연기 연습을 진행한 뒤 집안일까지 마무리하면서도 자투리 시간을 활용해 영어 공부에 시간을 투자했다.
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