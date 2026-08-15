‘영국 7년’ 한혜진, 영어 공부는 기초부터…“초급과 중급 사이”

배우 한혜진이 영국에서 장기간 생활한 경험이 있음에도 영어 실력을 다시 기초부터 다지고 있는 근황을 전했다.

배우 한혜진이 영국에서 장기간 생활한 경험이 있음에도 영어 실력을 다시 기초부터 다지고 있는 근황을 전했다. 배우 한혜진

14일 유튜브 채널 ‘배우 한혜진’에는 ‘방학 며칠 안 됐는데 왜 벌써 이렇게 지쳤지? 개학 너 어디쯤이니...?’라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 방학을 맞은 딸 시온 양과 시간을 보내는 한혜진의 일상부터 연기 연습과 영어 공부를 하는 모습까지 담겼다.

한혜진은 딸과 함께 쇼핑을 하고 대화를 나누는 등 방학을 맞은 딸과 여유로운 시간을 보냈다. 이후에는 연기 연습을 위해 연기학원을 방문했고, 귀가한 뒤에는 집안일까지 챙기며 바쁜 하루를 이어갔다.

그 와중에도 영어 공부를 놓지 않았다. 집안일을 마친 한혜진은 온라인 영어 수업을 들었다. 특히 한혜진은 자신의 영어 실력을 객관적으로 평가하며 현재 수준에 대해 솔직하게 이야기했다. 그는 자신의 실력이 “초급과 중급 그 사이 어딘가”라고 밝혔다. 이어 “초급반 4개월 과정을 듣고 있는데 기초를 더 탄탄하게 하고 싶어서 더 들어서 총 8개월을 수강한 후 중급반 2개월 째 듣고 있다”고 전했다.

한혜진은 남편인 축구선수 기성용과 결혼한 이후 영국에서 약 7년간 생활했고 알려졌다. 영국에서 오랜 기간 거주한 만큼 영어를 접할 기회가 많았지만 현재는 기본적인 부분부터 다시 공부하며 실력을 다지는 데 집중하고 있다.

이번 영상에서 공개된 한혜진의 일상은 딸과의 시간을 보내는 것뿐 아니라 자신의 일과 자기계발까지 병행하는 모습으로 이어졌다. 방학을 맞은 딸을 챙기고 연기 연습을 진행한 뒤 집안일까지 마무리하면서도 자투리 시간을 활용해 영어 공부에 시간을 투자했다.

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