“연휴엔 반값 장보고, 피카츄 만나고”…광복절 ‘먹거리·IP’ 총력전

광복절 연휴를 맞아 유통업계가 장보기 할인부터 대형 지식재산권(IP) 팝업까지 고객 잡기에 나섰다.

롯데백화점 제공

대형마트는 한우와 삼겹살, 광어, 전복 등 신선식품을 최대 반값에 풀고 치킨과 간편식 할인까지 더했다. 백화점은 포켓몬과 빅뱅, 게임 등 인기 콘텐츠를 앞세워 쇼핑과 체험을 한 번에 즐기려는 가족·연인 단위 나들이객을 공략한다.

15일 유통업계에 따르면 이마트는 17일까지 나흘간 대규모 할인행사 ‘고래잇 페스타’를 진행한다. 신선식품부터 가공식품, 생활용품까지 할인 품목을 넓히고 여름철 가격 부담이 커진 축·수산물을 전면에 내세웠다.

대표 상품은 제주산 광어다. ‘광어회 240g’과 ‘광어회 필렛 100g’은 신세계포인트 적립 후 행사카드로 결제하면 각각 1만4990원, 4990원에 살 수 있다. 이마트는 고수온에 따른 공급 부담에 대비해 제주 계약 양식장과 사전 기획을 통해 약 50t의 행사 물량을 확보했다. 완도 활전복과 한우 등심 등도 최대 50% 할인한다.

국내산 돼지 삼겹살·목심은 15~16일 100g당 1740원에 판매하고, 한우 채끝과 등심도 17일까지 할인한다. 행사 기간 신학기를 겨냥한 학생용 가구와 생활용품 할인도 함께 진행한다.

롯데마트는 17일까지 연휴 맞이 ‘통큰데이’를 진행한다.

‘비파괴 당도선별 하우스 샤인머스캣’은 행사카드 결제 시 4920원, ‘유명산지·아삭한 복숭아’는 1만1920원에 판매한다. 15~16일에는 연두사과를 6990원에 선보인다.

축·수산물도 할인한다. ‘끝돼 삼겹살·목심’은 행사카드 결제 시 50%, ‘마블나인 한우 등심·국거리·불고기’는 엘포인트 회원을 대상으로 40% 할인한다. ‘기운센 완도 활전복’은 수산대전과 카드 할인 혜택을 더해 1만2800원에 판매하고 델리 코너 ‘통짜 장어’는 4990원에 내놓는다.

냉동 만두 15종과 상온 국물요리 전 품목, 냉동 돈가스 8종 등 연휴 가족 식사용 간편식은 1+1으로 구성했다.

롯데슈퍼 역시 17일까지 ‘통큰데이’를 열고 삼겹살·목심 50% 할인과 샤인머스캣 특가 등을 진행한다.

한 달간 임시 휴업했던 점포를 다시 연 홈플러스는 광복절 연휴를 사실상 ‘재개장 승부처’로 삼았다.

홈플러스는 지난 13일 전국 67개 점포를 정식 재개장하고 8월 말까지 대규모 할인 행사를 진행한다. 이 가운데 59개 점포에서는 온라인 배송도 다시 시작했다.

마이홈플러스 회원에게 16일까지 한우 전 품목을 최대 50% 할인한다. 14~16일에는 ‘당당후라이드치킨’을 정상가의 절반 수준인 3490원에 판매한다. 1인 1마리 한정이며 일부 점포와 온라인몰은 제외된다.

한돈 일품포크 삼겹살과 목심은 100g당 1980원에 판매한다. 육류와 수산물, 과일, 음료, 델리, 베이커리 등도 품목에 따라 최대 50% 할인하거나 1+1 혜택을 제공한다.

광복절 연휴가 휴점일과 겹치지 않으면서 주요 대형마트 대부분이 정상 영업하는 점도 장보기 수요 확보에 유리한 조건이다. 다만 의무휴업일은 점포별로 다를 수 있어 방문 전 확인이 필요하다.

백화점은 가격 할인보다 ‘볼거리’를 앞세운다.

롯데백화점은 16일부터 31일까지 잠실 롯데월드타워 아레나 잔디광장에서 ‘2026 롯데타운 서머마켓’을 운영한다.

올해 처음 선보이는 행사는 포켓몬스터와 협업한 ‘포켓몬 메가페스타 2026: 포켓몬 별빛낙원’을 테마로 꾸민다.

롯데 자이언츠와 유니클로, 레고, FC서울 등 10개 브랜드가 참여해 협업 유니폼과 인형, 피규어 등 한정 상품을 선보인다. 피카츄 치즈 야끼소바빵과 메타몽 젤리 화채 등 포켓몬을 활용한 메뉴 40여종도 판매한다.

초대형 피카츄 벌룬과 캡슐토이 존 등 체험 콘텐츠도 배치한다. 롯데월드몰에서는 잉어킹을 주제로 한 별도 팝업 ‘포켓몬 무릉도원’도 운영하며 포켓몬센터 상품과 30주년 기념 상품 등을 선보인다. 행사는 사전예약 방식으로 운영된다.

잠실 롯데타운 전역에서는 23일까지 빅뱅(BIGBANG) 데뷔 20주년 기념 협업 프로젝트가 이어진다. 롯데월드몰과 에비뉴엘, 석촌호수 일대에서 미디어 전시와 한정 베이커리, 굿즈 등을 만날 수 있다.

본점에서는 27일까지 아티스트 토담과 카아민이 벨리곰을 재해석한 한정판 상품을 판매하는 ‘벨리곰’ 팝업스토어를 운영한다. 약 2.5m 크기 벨리곰 조형물과 폴라로이드 촬영 등 체험 행사도 마련했다.

현대백화점은 게임 IP와 패션을 앞세웠다.

더현대 서울에서는 17일까지 라이엇 게임즈와 함께 ‘TFT 와일드 팬페스트 in 더현대 서울’을 진행한다. 행사장을 찾은 고객은 TFT 신규 세트 ‘신비의 숲’을 정식 출시 전에 체험할 수 있다. 판교점에서도 21일부터 관련 행사를 이어간다.

압구정본점에서는 지하 1층 식품관에서 ‘펠즈 피자’ 팝업을 열어 초리조 페페 피자와 트러플 머쉬룸 피자 등을 선보인다.

판교점에서는 페델리와 이자벨 마랑, 헬렌 카민스키, 비비안 웨스트우드 등 해외 패션 브랜드의 이월 상품을 최초 판매가 대비 최대 60% 할인하는 해외패션대전을 진행한다.

신세계백화점은 19일까지 강남점에서 플리츠웨어 브랜드 ‘와이오와이(yoyoyoy)’ 팝업스토어를 운영한다.

여성·남성 의류뿐 아니라 키즈와 반려동물 컬렉션까지 함께 전개하는 브랜드로, 블라우스와 원피스, 팬츠, 가디건 등을 선보인다. 행사 기간 전 상품을 최대 20% 할인하고 구매 금액에 따라 메쉬 파우치와 텀블러 등을 증정한다.

유통업계가 광복절 연휴를 두고 ‘할인’과 ‘체험’으로 전략을 나눈 셈이다. 대형마트는 먹거리 물가 부담을 낮춘 가격 경쟁으로 장보기 수요를 끌어들이고, 백화점은 쉽게 온라인으로 옮길 수 없는 캐릭터·게임·K팝 체험을 강화하며 오프라인 방문 자체를 소비 콘텐츠로 만들고 있다.

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