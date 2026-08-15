'디스 & 댓' 스트레이 키즈, 英 싱글차트 여덟 번째 진입…앨범차트에도 8개 올려

K-팝 간판 보이그룹 '스트레이 키즈'(Stray Kids·스키즈)가 영국 오피셜 싱글차트에 여덟 번째 진입했다.

14일(이하 현지시간) 오피셜 차트에 따르면, 스트레이 키즈가 지난 7일 발매한 새 미니 앨범 '디스 앤드 댓(THIS & THAT)'의 타이틀곡 '디스 & 댓'이 오피셜 싱글차트 톱100 최신 차트(14~20일)에서 61위로 데뷔했다.

스트레이 키즈. (사진 = JYP엔터테인먼트 제공)

스트레이 키즈는 특히 이에 따라 해당 차트에 총 여덟 곡을 올렸다.

앞서 '마니악(MANIAC)'(98위), '특'(S-Class)'(100위), '락'(LALALALA)'(44위), '루즈 마이 브레스(Lose My Breath)(Feat. Charlie Puth)'(97위), '칙칙붐(Chk Chk Boom)'(30위), '세리머니'(37위), '두 잇'(35위)이 해당 차트에 진입했다.

앨범 '디스 앤드 댓'은 이번 주 오피셜 앨범 차트 톱100 80위로 들어왔다. 스트레이 키즈가 해당 차트에 진입한 것도 이번이 여덟 번째다. 앞서 '파이브스타(5-Star)'(40위), '락스타(Rock-Star)'(69위), '맥시던트(MAXIDENT)'(85위), '오디너리(ODDINARY)'(95위), '에이트(ATE)'(62위), '합'(91위), '카르마'(22위)로 진입했다.

스트레이 키즈 '디스 앤드 댓' 초동 판매량은 300만장을 넘겼다. 영국 오피셜 차트로 통하는 미국 빌보드 메인 앨범차트 '빌보드 200'에선 정상에 오를 것이 확실시된다. 그럴 경우 '빌보드 200' 9연속 1위를 차지하게 된다. K-팝 그룹 자체 최다 기록 경신이다.

하이브(HYBE) 걸그룹 '캣츠아이(KATSEYE)'의 신곡 '애니멀(ANIMAL)'은 이번 주 오피셜 싱글차트 톱100에서 지난 주보다 2계단 올라 16위를 차지했다. 해당 차트에 3주 연속 들어왔다.

캣츠아이가 '르세라핌(LE SSERAFIM)', '아일릿(ILLIT)'과 함께 한 컬래버레이션 싱글 '아이코닉 바이 미스테이크(ICONIC BY MISTAKE)'는 이번 주 오피셜 싱글차트 93위다. 해당 차트에 9주 연속 머물렀다.

글로벌 신드롬이 여전한 넷플릭스 K-팝 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(K-Pop Demon Hunters·케데헌)' 속 가상 걸그룹 '헌트릭스'의 '골든(GOLDEN)'은 이번 주 오피셜 싱글 톱100에서 지난 주보다 4계단 역주행해 45위를 차지했다. 해당 차트에 60주째 머물렀다.

글로벌 슈퍼그룹 '방탄소년단'(BTS)의 정규 5집 '아리랑'은 이번 주 오피셜 앨범차트 톱100에서 59위를 차지했다. 21주 연속 진입이다. 앞서 방탄소년단은 '아리랑'으로 해당 차트 세 번째 정상에 올랐다.

한편 영국 솔(Soul) 팝 스타 올리비아 딘(Olivia Dean)이 영국 싱어송라이터 샘 펜더(Sam Fender)와 협업한 곡 '레인 미 인(Rein Me In)'이 이번 주에도 오피셜 싱글차트 정상을 지켰다. 영국 밴드 '레이튼스(REYTONS)'의 새 앨범 '어 러브 레터 투 브로큰 타운(A LOVE LETTER TO A BROKEN TOWN)'이 이번 주 앨범차트 1위다.

<뉴시스>

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