트럼프 "호르무즈, 美영토로 선언할 것"…해협 통제권 짐짓 과장

도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) "호르무즈 해협을 조만간 미국 영토로 선언하게 될 것"이라고 말했다.



트럼프 대통령은 이날 뉴욕주 낫소카운티 가든시티의 경찰학교에서 한 연설에서 "이란은 지금 아주 심하게 패배하고 있다"며 이같이 밝혔다.

트럼프 연설. AP연합뉴스

트럼프 대통령은 "본질적으로 그렇다. 우리가 그곳을 봉쇄하고 있기 때문"이라며 "우리가 원하지 않는 한 어떤 배도 (해협을) 통과할 수 없다"고 강조했다.



트럼프 대통령의 발언은 표면적으로 읽으면 호르무즈 해협에 대한 영유권 주장이지만, 해협의 실질적 통제권을 미국이 갖고 있다는 주장을 짐짓 과장해서 말한 것으로 해석된다.



트럼프 대통령은 "우리는 (이란과의 전쟁에서) 정말 잘하고 있다. 모든 면에서 잘하고 있다"고 말했다.



이어 "솔직히 내가 원했던 것보다는 군대를 조금 더 많이 사용하긴 했지만, 괜찮다. 우리는 이란이 핵무기를 갖도록 내버려 둘 수 없기 때문"이라고 덧붙였다.

호르무즈 해협에 닻을 내리고 멈춰 있는 선박들. AP연합뉴스

트럼프 대통령은 이란 전쟁으로 치솟은 휘발윳값을 언급하며 "여러분이 휘발윳값을 아주 조금 더 내더라도, 아주 사악한 나라가 (핵무기를) 갖지 못하게 하기 위해서라는 점을 기억하라"고 말했다.



이어 이란은 "세계 제1의 테러지원국이다. 우리는 그들이 핵무기를 갖는 것을 원하지 않는다"며 "(휘발유를 갤런당) 4달러에 사지만, 괜찮다. 난 사과하지 않을 것이다. 난 옳은 일을 했다"고 주장했다.



트럼프 대통령은 "공산주의는 미국 역사상 우리나라에 가장 큰 위협"이라며 중간선거를 앞두고 캐치프레이즈로 내건 '반공'을 거듭 역설했다.



트럼프 대통령은 "급진적 극단주의자인 척 슈머(민주당 원내대표)", "미친 낸시 펠로시(민주당 하원의원)"를 호명하며 캐시 호컬 뉴욕주지사와 조란 맘다니 뉴욕시장 등 민주당 소속 정치인들과 싸잡아 비난했다.

<연합>

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