'드라마 거장' 안판석 감독, 15일 영면

드라마계 거장 안판석(65) 감독이 영면에 든다.
15일 방송가에 따르면, 안 감독의 발인식이 이날 오전 9시30분 서울 종로구 서울대학교병원 장례식장에서 엄수된다. 장지는 서울시립승화원이다.
고인은 뇌출혈 투병 생활을 이어오다 지난 12일 별세했다. 유가족의 뜻에 따라 장례는 비공개로 진행된다.
1987년 MBC에 입사한 안 감독은 '하얀거탑'(2007), '아내의 자격'(2012), '세계의 끝'(2013), '밀회'(2014), '풍문으로 들었소'(2015), '밥 잘 사주는 예쁜 누나'(2018), '봄밤'(2019), '졸업'(2024), '협상의 기술'(2025) 등을 선보이며 한국 드라마의 지평을 넓혔다는 평을 들었다. '하얀거탑'과 '밀회'로 백상예술대상 TV부문 연출상을 받았다. 영화 '국경의 남쪽'(2006)의 연출 및 각색을 맡아 영화계로 영역을 확장하기도 했다.
배우 추영우·김소현 주연의 ENA 새 드라마 '연애박사'가 고인의 유작이 됐다. 생전 촬영과 편집을 모두 마친 상태로 오는 10월 방송 예정이다.
<뉴시스>
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