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김용 “정청래, 이재명 조기 레임덕 바라나…여론조사 충격적”

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박유빈 기자 yb@segye.com

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與 전당대회, 최고위원 선거 싸움도 치열
김용-이성윤, 5위 자리 놓고 당선 경쟁

더불어민주당 김용 최고위원 후보가 정청래 당대표 후보에게 “이재명 대통령 조기 레임덕을 바라나”라고 비판했다. 국민의힘 이진숙 의원의 5·18 민주화운동 ‘재조명’ 토론회에는 “민주당 균열을 틈타 청년과 유권자를 호도하고 있다”고 주장했다.

 

김 후보는 14일 국회에서 기자회견을 열고 “정 후보는 이 상황이 즐겁냐”며 “전통적 지지층의 마음이 식어서 대통령 지지율이 하락하니 본인이 전당대회에서 당대표가 될 것 같느냐”며 이같이 말했다. 이날 한국갤럽은 지난 11∼13일 전국 만 18세 이상 1000명에게 조사한 결과, 이 대통령 국정수행 지지율이 긍정 평가가 44%로 전주 대비 7%포인트 하락했으며 부정 평가는 46%로 취임 후 처음으로 긍정 평가를 앞섰다. 김 후보는 이 결과에 “충격적”이라고 했다.

더불어민주당 최고위원 선거에 출마한 후보들이 지난 8일 인천 남동체육관에서 열린 인천 순회경선 합동연설회에서 정견 발표를 하고 있다. 왼쪽부터 기호순으로 최민희·김용·김영호·서미화·한민수·이성윤·박선원·임미애 후보. 연합
더불어민주당 최고위원 선거에 출마한 후보들이 지난 8일 인천 남동체육관에서 열린 인천 순회경선 합동연설회에서 정견 발표를 하고 있다. 왼쪽부터 기호순으로 최민희·김용·김영호·서미화·한민수·이성윤·박선원·임미애 후보. 연합

김 후보는 “대통령의 조기 레임덕을 바라는 건 국민의힘이 아니라 정 후보 아닌지 매우 우려스럽다”며 “이재명이 아니라 정청래를 중심으로 민주당을 재편하려 하는 거냐”고 직격했다. 그는 “‘팀정청래’가 바라는 건 이재명정부 성공이 아니라 본인들이 다음 권력을 잡는 것”이라며 “아직 해야 할 일이 너무 많은, 밤잠 못 이루며 일에만 매달리는 대통령을 흔드는 자들, 그래서 다음 권력만 좇는 팀정청래에 민주당을 맡길 수 없다”고 밝혔다.

 

특히 친청(친정청래)계 최고위원 후보인 이성윤 후보에게는 “갑질 및 성희롱 의혹, 당원들은 아직 아무 해명도 듣지 못했다”며 “저 김용이 최고위원이 돼 민주당 당 차원에서 ‘이성윤 스캔들’에 대한 진상조사를 추진하겠다”고 말했다. 그러면서 “청년이 찾는 민주당을 만들지는 못할망정 청년이 가장 싫어하는 갑질과 성희롱으로 청년이 당을 또 우르르 떠나게 했다면 반드시 당 차원의 징계가 필요하다”고 지적했다.

 

5·18 민주화운동 폄훼 논란이 난 이 의원을 향해서도 비판을 쏟아냈다. 김 후보는 “5·18을 ‘소요’라고 한다”며 “극우 내란 잔당이 준동하고 민주당의 균열을 틈타 청년과 유권자를 호도하고 있다”고 밝혔다. 이어 김 후보는 “지금 민주당이 이럴 때가 아니다”라며 “이재명을 중심으로 더 똘똘 뭉쳐야 할 때”라고 강조했다. 그는 “평당원 김용을 민주당 최고위원으로 만들어달라”며 “맨 앞에 서서 온몸으로 싸우겠다”고 했다.

 

본경선에 진출한 8명의 후보 중 5명이 선출되는 최고위원 선거는 친청계 최민희·한민수 후보, 친명(친이재명)계 박선원·서미화 후보가 득표수에서 앞서가고 있다. 5위 자리를 놓고는 친청계 이 후보와 친명계 김 후보가 경쟁하고 있다. 현재 순위상 김 후보가 5위이나 친청계에서는 이 후보를 밀어주기 위한 투표 전략까지 공유되고 있다. 이 후보는 자신을 둘러싼 갑질·성희롱 의혹에 “근거 없는 네거티브”라는 입장이다.


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