두산 박정원 상반기 연봉만 455억원 ‘총수 1위’… 2위는 133억의 구자은

올해 상반기 주요그룹 총수 중 박정원 두산그룹 회장이 455억여원으로 가장 많은 보수를 받은 것으로 나타났다. 2위는 133억원을 수령한 구자은 LS 회장이었다.

박정원 두산그룹 회장. 연합뉴스

14일 주요 기업이 공시한 반기보고서에 따르면 박 회장은 올해 상반기 급여 18억2000만원, 단기성과급 61억7000만원, 양도제한조건부주식(RSU) 375억9000만원 등 총 455억8000만원을 수령했다.

올해 초 지급된 RSU의 주식 평가액이 크게 뛰면서 전체 보수가 급증했다. 두산은 임원들에게 현금 대신 3년간 양도가 제한되는 주식을 부여하는 RSU 제도를 운용하고 있다. 상반기 보수에 반영된 RSU는 박 회장이 2023년 부여받은 두산 주식 3만2266주다. 두산 주가는 3년 전 8만8016원에서 실제 지급 시점인 올해 2월 116만4000원으로 13.2배 뛰었다.

그룹 총수 중 연봉 2위는 구자은 LS 회장으로 상반기 급여 14억9600만원, 상여 44억4700만원, 주식가치연계현금 73억5900만원 등 총 133억300만원을 수령했다.

구자은 LS 회장. LS그룹 제공

LS는 2023년 4월 구 회장에게 RSU 2만7340주를 지급했고, 3년 뒤인 지난 4월 지급일 직전 1개월간 종가 평균으로 산정하고 3년간 적립된 배당상당액을 합산한 금액을 주식가치연계현금으로 지급했다.

김승연 한화그룹 회장은 ㈜한화와 한화에어로스페이스, 한화시스템에서 각각 25억2000만원, 한화비전에서 23억4000만원, 한화솔루션에서 16억8000만원 등 총 115억8000만원을 받았다.

신동빈 롯데그룹 회장은 올해 상반기 주요 계열사로부터 총 112억2700만원의 보수를 받았다. 롯데쇼핑 보수가 100.6% 급증한 33억3000만원으로 계열사 중 가장 많았다. 롯데지주에서도 32억5700만원을 받았다.

구자균 LS일렉트릭 회장은 급여 14억4100만원, 상여 91억4400만원 등 105억8900만원을 보수로 받았다.

조원태 한진그룹 회장은 상반기 대한항공에서 53억8300만원, 한진칼에서 36억7000만원 등 총 90억5300만원을 수령했다. 대한항공에서 받은 보수는 주식 가치와 연계한 중장기 성과보상제도에 따라 성과급이 추가로 지급되면서 지난해 상반기보다 40.8% 증가했다.

구자열 LS 이사회 의장은 급여 14억9600만원, 상여 57억7400만원 등 72억7000만원을 받았다.

조현준 효성그룹 회장은 상반기 ㈜효성과 효성중공업, 효성티앤씨에서 총 66억2500만원을 수령했다. 구광모 LG그룹 회장은 ㈜LG로부터 급여 24억1700만원, 상여 24억1300만원 등 총 48억3000만원을 받았다.

김동선 한화갤러리아·한화호텔앤드리조트·한화비전 미래비전총괄 사장은 한화H&R, 한화갤러리아, ㈜한화, 한화모멘텀 등의 퇴직소득을 포함해 총 45억4000만원을 받았다. 김동관 한화그룹 수석부회장은 상반기 총 35억원을 받았다. ㈜한화와 한화에어로스페이스에서 각각 11억6000만원, 한화솔루션에서 11억8000만원을 받았다.

정의선 현대차그룹 회장은 현대차에서 22억5000만원, 기아로부터 13억5000만원, 현대모비스로부터 9억원을 포함해 총 45억원을 받았다.

조현상 HS효성 부회장은 24억5100만원, 정용진 신세계그룹 회장과 정유경 신세계 회장은 올해 상반기 이마트와 신세계백화점에서 각각 22억500만원씩의 보수를 받았다.

최태원 SK그룹 회장. 뉴스1

최태원 SK그룹 회장은 SK㈜로부터 급여 17억5000만원을 받았다. 이재용 삼성전자 회장은 2017년부터 무보수 경영 활동을 이어가고 있다.

전문경영인 중에서는 곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장이 급여 12억5000만원, 상여 204억5500만원, 주식매수선택권 행사이익 43억7900만원, 기타 근로소득 100만원 등 총 260억9500만원을 받았다.

삼성전자에서는 이원진 사장이 74억7900만원으로 가장 많은 보수를 받았고, 전영현 부회장이 23억9300만원, 노태문 사장이 74억4500만원을 받았다.

지난해 말 퇴임한 조주완 전 LG전자 사장은 퇴직소득 41억200만원을 포함해 상반기 총 52억8500만원을 수령했다.

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