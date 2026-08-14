李대통령, 청년정책 간담회 주재…전문가들과 200분간 토론

이재명 대통령은 14일 청년정책 전문가들을 청와대로 초청해 직접 간담회를 주재했다.



청년정책 전문가 11명과 강훈식 비서실장, 김용범 정책실장, 김태원 청년미래비서관 등 청와대 참모들이 참석했다.

이재명 대통령이 14일 청와대에서 열린 청년정책 대전환을 위한 청년정책 전문가 간담회에서 발언하고 있다.

간담회에선 서복경 청년정책조정위원회 민간 부위원장이 '청년 정책 운영체계 진단'을 주제로, 김종진 일하는시민연구소 소장이 '불안정한 노동시장 속 일자리 방안'을 주제로 발표했다.



이어 정세정 한국보건사회연구원 연구위원이 '청년 삶의 질, 조건과 과제', 신진욱 중앙대학교 교수가 '정치 신뢰 제고 및 소통 방안'이라는 제목으로 진단과 정책 방향 등을 발제했다.



이어진 토론에선 정부의 청년정책이 389개 사업, 약 30조 원 규모에 달하는데도 청년의 체감도가 낮다는 지적이 나왔고 산발적 예산 운영 등이 원인으로 분석됐다고 강유정 청와대 수석대변인이 전했다.

이에 청년 관점의 체감형·성장투자형 구조 개편, 청년 참여를 유도하기 위한 개인별 맞춤형 인공지능(AI) 서비스 개발, 분석·설계·집행을 연결하는 기획 및 총괄 기능 신설 등이 과제로 제안됐다.



이 대통령은 참석자들에게 "여러분의 직접 참여가 중요하다"며 "간담회가 많은 도움이 됐다"고 감사를 표했다.



강 수석대변인은 "간담회는 예정된 90분을 훌쩍 넘겨 200분가량 진행됐다"며 "오늘 의견을 나눈 문제의식과 다양한 제안은 향후 심도 있게 검토해 하반기 청년정책 비전으로 발표될 예정"이라고 밝혔다.

<연합>

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