충남대·공주대 통합 교명 ‘충남대’ 확정…본부는 대전·공주 이원화

충남대와 국립공주대의 통합대학 교명은 ‘충남대학교’로 확정됐다. 법적 대표 주소는 ‘대전’이다. 통합본부는 대전과 공주에 두기로 했다.

김정겸 충남대 총장과 임경호 공주대 총장은 14일 오후 세종시 집현동 세종공동캠퍼스에서 공동 기자회견을 열고 이 같은 내용의 통합추진 경과와 주요 쟁점 사항 합의 결과를 발표했다.

충남대·공주대 통합 준비위원회는 전날 밤 이같은 사항을 심의·의결했다.

통합본부는 특정 캠퍼스에 주요 기능을 집중하지 않고 캠퍼스 특성화와 연계해 주요 행정 기능을 전략적으로 배치하는 ‘기능형 연계 체계’로 구성한다.

총장실과 부총장실은 대전과 공주 양 캠퍼스에 모두 둔다.

대전에는 기획처와 사무국, 안전관리본부, 대외협력 등을 두고 공주에는 연구와 국제교류, 교육혁신, 입학관리, 통합산학협력단을 설치한다. 통합대학은 대전의 과학기술·연구개발·의료 기반과 충남의 교육·산업·지역혁신 기반 하나로 연결해 고등교육 체제 혁신 선도 모델로 자리매김하겠다는 구상이다.

충남대와 공주대는 이번 합의 사항을 토대로 통합신청계획안을 마련해 공청회와 구성원 찬반 투표, 학무회의, 대학평의위원회 등을 거쳐 늦어도 9월 중 교육부에 최종 통합신청서를 제출할 예정이다.

통합신청서에는 교명, 법적 대표 주소, 통합본부, 학사구조 개편(학과 통폐합), 구성원 신분 문제, 학습·선택권 등 15개의 주요 쟁점사항을 담는다. 다만 구성원 찬반 투표에서 한 쪽이라도 부결되면 통합은 추진되지 못한다.

김정겸 충남대 총장(왼쪽)과 임경호 국립공주대 총장이 14일 오후 세종시 집현동 세종공동캠퍼스에서 통합 추진 중간 기자회견을 열고 있다. 강은선 기자

충남대와 공주대는 통합을 추진하면서 통합대학 이름과 통합본부 위치 등을 두고 갈등을 겪었다.

임경호 공주대 총장은 “통합대학 교명은 어느 한쪽의 대학 이름을 가져온 의미라기보다 양쪽을 아우를 수 있다는 명칭이어서 결정된 것”이라며 “공주는 충남에 있기 때문에 공주 지역민들도 수용할 것”이라고 말했다.

김정겸 충남대 총장은 “이견을 보이는 주요 쟁점 사항을 두고 대학 보직자와 학장단·대학평의위원회 추천인 등 모두 28명으로 구성된 통합 준비위원회가 심도 있는 논의 끝에 조정안을 만들게됐다”며 “각 캠퍼스의 강점이 대학 전체의 경쟁력으로 이어지도록 하고 대학 교육·연구 성과가 대전·충남 산업과 지역혁신으로 이어지도록 하겠다”고 말했다.

구성원 설득 과정이 속도전으로 가는 것 아니냐는 질의에 김 총장은 “전에는 집행부 중심의 하향식 방식으로 논의를 가져갔다면 공주대와의 통합은 상향식 방식으로, 구성원 중심의 설득하는 절차를 밟아왔다”며 “이견과 결정 번복 과정도 여러번 있었지만 심도있는 논의 끝에 주요 쟁점 사항에서 합의를 이뤄냈고 공청회에서 구성원 의견을 충분히 수렴하겠다”고 말했다.

임 총장은 “구성원들과 소통에서 어려움은 있었다”며 “교수는 600명, 직원은 1000명이 넘는다. 한 분 한 분 설명하고 설득하는 과정에서 속도의 차가 생기면서 소통 부족이라는 지적도 받았지만 현재까지 할 수 있는 최선의 노력으로 여기까지 왔고 공감대를 충분히 가져가겠다”고 말했다.

통합이 확정되면 내년 3월까지 세부 조정을 마친 뒤 2028년 3월부터 통합대학 신입생을 선발한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지