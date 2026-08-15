신고하면 최대 2억 ‘역대급’ 포상에도…하루 263건 쏟아진 ‘95.9조 베팅판’ [권준영의 머니볼]

[권준영의 머니볼]은 스포츠를 경기장 안의 스코어만으로 읽지 않는다. 선수와 팬, 기업과 자본, 기술과 시장이 얽혀 움직이는 스포츠 산업의 흐름을 데이터와 수치로 들여다본다. IT·인공지능(AI) 융합부터 스포츠 금융, 생활체육, 시니어 스포츠까지 전통적인 스포츠의 경계를 넘어 커지는 새로운 시장을 좇는다. 숫자에 담긴 돈의 흐름을 따라 스포츠 산업의 판이 어떻게 움직이는지 읽고, 그 변화가 만들어갈 스포츠의 ‘다음’을 짚는다.

축구공이 그라운드를 누비는 동안, 보이지 않는 곳에서는 불법 베팅판이 움직였다. 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵을 계기로 불법도박 사이트를 집중 감시한 54일 동안 총 1만4190건이 감시됐다. 이 가운데 78.1%인 1만1087건이 불법스포츠도박이었다. 세계적인 스포츠 축제가 열리는 동안 불법 베팅시장에서도 스포츠도박이 집중적으로 모습을 드러낸 것이다.

위 사진은 인공지능(AI)을 활용해 생성된 가상의 이미지입니다. Open AI의 대화형 인공지능 ChatGPT 생성 이미지.

14일 국무총리실 산하 사행산업통합감독위원회(사감위)에 조사에 따르면 지난 6월8일부터 7월31일까지 운영한 월드컵 계기 불법도박 사이트 집중 신고기간에 총 1만4190건을 감시한 것으로 집계됐다. 불법스포츠도박이 1만1087건으로 가장 많았고, 불법카지노 2136건(15.1%), 불법온라인도박 874건(6.2%), 경주류 93건(0.7%)이 뒤를 이었다.

54일 동안 하루 평균으로 환산하면 약 263건의 도박 사이트가 감시 대상에 오른 셈이다. 감시 건수 10건 가운데 약 8건이 불법스포츠도박이었다.

사감위는 감시한 1만4190건 가운데 1만4182건을 방송통신심의위원회에 접속 차단을 위한 심의 의뢰했고, 수사가 필요하다고 판단한 8건은 경찰에 수사를 의뢰했다. 전체 감시 건수의 99.9%가 차단 심의 또는 수사 절차로 넘어간 것이다.

문제는 이 같은 불법도박이 월드컵 기간에만 나타난 일시적인 현상이 아니라는 점이다.

사감위가 실시한 제6차 불법도박 실태조사에 따르면 지난해 기준 국내 불법도박 시장 규모는 95조9000억원으로 추산됐다. 사감위는 빅데이터 분석과 일반인·도박 경험자 설문조사, 이해관계자 심층면접 등을 활용해 시장 규모를 추정했다.

특히 온라인 불법도박은 스마트폰과 인터넷만 있으면 시간과 장소에 관계없이 접근할 수 있다는 점에서 확산 속도가 빠르다. 사감위 역시 온라인 도박의 익명성과 접근성을 주요 문제로 지목하며 디지털 환경에 맞춘 불법도박 감시 강화를 추진하고 있다.

불법스포츠도박을 잡기 위한 신고 포상금 제도도 운영되고 있다. 서울올림픽기념국민체육진흥공단(KSPO·이사장 하형주) 불법스포츠토토신고센터에 따르면 불법스포츠도박 사이트는 일반신고 1건당 1만5000원, 계좌정보를 함께 신고하면 1건당 10만원의 포상금이 지급된다. 일반신고는 1인당 월 150만원까지 지급되며, 운영자 신고는 최대 2억원, 이용자·홍보자·구매 중계·알선자 신고는 최대 1500만원, 승부조작 신고는 최대 5000만원까지 포상금이 책정돼 있다.

사감위도 이번 월드컵 집중 신고기간에 별도의 포상금 제도를 운영했다. 차단된 사이트를 신고하면 1건당 1만원, 사이트 운영에 사용되는 계좌정보까지 제공하면 1건당 5만원을 지급하며, 포상금 지급 한도는 1인당 월 최대 60만원이다.

더 우려되는 대목은 도박의 연령대가 낮아지고 있다는 점이다.

경찰청 자료에 따르면 도박 범죄로 입건된 소년범은 2021년 50명에서 2025년 337명으로 4년 새 6.7배 증가했다. 2022년 64명, 2023년 169명, 2024년 559명으로 늘었다가 지난해 337명으로 감소했지만, 2021년과 비교하면 여전히 6배 이상 많은 수준이다.

올해도 청소년 도박 문제는 계속되고 있다. 2026년 1~4월 도박 범죄로 선도심사위원회에 회부된 청소년은 3318명으로 집계됐다. 입건자와 선도심사위 회부자는 집계 기준이 달라 직접 비교할 수 없지만, 청소년 도박 문제가 수사와 선도 현장에서 상당한 규모로 다뤄지고 있음을 보여준다.

결국 이번 월드컵 기간 포착된 1만4190건의 불법도박 감시 건수는 국내 불법도박 시장의 단면을 보여준다. 95조9000억원 규모로 추정되는 시장에 세계적인 스포츠 이벤트가 겹치면서 불법스포츠도박이 집중적으로 나타났고, ​스마트폰을 통한 온라인 접근성과 청소년 도박 문제까지 맞물리면서 스포츠를 즐기는 공간과 불법 베팅의 경계가 더욱 흐려지고 있다.

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