고수온 여파에 포항시 강도다리 40만 마리 긴급 방류

경북 포항시는 14일 고수온의 영향으로 양식 어류의 피해를 줄이기 위해 12~13일 이틀간 5개 육상 양식장에 기르던 강도다리(전장 10~12㎝) 40만 마리를 긴급 방류했다고 밝혔다.

긴급 방류는 고수온·적조 등 자연재해로 양식 어류의 대량 폐사가 우려될 때 폐사 전 건강한 어류를 바다에 미리 방류해 수산 자원을 보호하고 피해를 줄이는 재해 대응책이다.

포항시는 고수온의 영향으로 양식 어류의 피해를 줄이기 위해 12~13일 이틀간 5개 육상 양식장에 기르던 강도다리 40만 마리를 긴급 방류했다. 사진은 강도다리 방류 모습. 포항시 제공

방류에 참여한 어업인에게 ’자연 재난 복구 비용 산정‘ 기준에 따라 입식비의 90%를 지원한다.

양식장 사육 밀도를 낮춰 추가 폐사를 예방하고, 향후 발생할 수 있는 폐사체 처리 부담도 줄일 수 있을 것으로 기대한다.

시는 이번 긴급 방류 대상 양식장의 사육 현황과 생물 상태를 점검하고, 수산 생물 전염병 검사를 마친 건강한 개체 만을 엄선해 방류했다.

또 시는 고수온 피해를 줄이기 위해 출하가 가능한 양식 어류의 조기 출하를 적극적으로 유도하고 있다.

양식장에 액화 산소 공급, 순환 펌프 가동, 사료 공급량 조절 등 양식장 별 밀착 대응을 강화하고, 수온 변화와 특보 발령 상황을 문자 메시지와 SNS 단체 대화방을 통해 어업인과 실시간으로 정보를 공유한다.

시는 앞으로도 수온과 양식 어류의 상태를 지속적으로 모니터링하고 고수온 상황에 따라 긴급 방류와 조기 출하, 대응 장비 가동 등을 신속하게 추진해 양식 어업인의 피해를 최소화할 계획이다.

오정흥 시 수산정책과장은 "긴급 방류는 고수온으로 인한 대량 폐사가 발생하기 전에 피해를 줄이기 위한 선제적인 조치"라며 "수온과 양식 생물의 상태를 자세히 살펴 현장 상황에 맞는 대책을 총동원해 어업인 피해를 줄이는 데 총력을 다하겠다"고 말했다.

한편 14일 현재 포항 지역 고수온 피해는 강도다리 160만6000마리와 넙치 3만4000마리 등 총 164만 마리가 폐사한 것으로 집계됐다.

잠정 피해액은 11억원에 달한다.

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