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박찬대 인천시장, 민선 9기 첫 시도지사협의회장 선출

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박진영 기자 jyp@segye.com

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임기 1년…국무회의 상시 배석 길 열려
“정부, 국회 등과 정책적 협력 체계 구축”

박찬대 인천시장이 민선 9기 첫 대한민국시도지사협의회 회장이 됐다.

 

대한민국시도지사협의회는 14일 시도지사 15명이 참석한 가운데 열린 제61차 총회에서 박찬대 인천시장이 제19대 회장에 선출됐다고 밝혔다. 임기는 1년이다.

 

14일 대한민국시도지사협의회 총회에 참석한 시도지사 15명 모습. 대한민국시도지사협의회 제공
14일 대한민국시도지사협의회 총회에 참석한 시도지사 15명 모습. 대한민국시도지사협의회 제공

박 신임 회장은 “국민 삶을 실질적으로 변화시키는 것은 중앙정부 못지않게 지방정부 역할이 그 어느 때보다 중요하다”며 “지방정부가 제 역할을 충분히 해내어 성공하는 대한민국을 만들 수 있도록 노력하겠다”고 말했다. 이어 “16개 시도 공통의 현안 문제 해결을 위해 정부, 국회 등과 적극 소통하며 협력하는 등 정책적 협력 체계를 구축하고, 지방정부 의견이 국정 운영에 반영될 수 있도록 최선을 다할 것”이라면서 “올 하반기부터는 국무회의 규정 개정으로 대한민국시도지사협의회장이 국무회의에 상시 배석하게 된 만큼, 임기 동안 국민주권정부와 협력해 지방정부 역할을 충실히 해낼 것”이라고 덧붙였다.

 

이날 총회엔 시도지사 16명 중 이철우 경북도지사만 일정상 불참했다.


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