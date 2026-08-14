뉴욕 타임스퀘어에 뜬 ‘봉화사과’…32만원짜리 역발상 홍보 화제

뉴욕 타임스스퀘어 한복판에 경북 봉화군의 특산물인 ‘봉화사과’를 알리는 한글 광고가 등장해 화제다. 특히 지자체 예산이 아닌 담당 공무원이 직접 사비로 광고료를 부담한 사실이 알려져 눈길을 끈다.

복수의 매체 보도에 따르면 14일(한국시간) 미국 뉴욕 타임스스퀘어 전광판에 “봉화사과 맛있지만 광고 안 합니다”라는 문구가 등장했다. 광고 문구의 ‘봉화’는 파란색, ‘사과’는 빨간색으로 태극기를 연상시키는 디자인이 적용됐으며. 봉화사과 이미지도 함께 등장했다.

화려한 글로벌 브랜드 광고로 도배된 타임스스퀘어에 투박한 한글 문구 광고가 등장했다는 소식은 온라인에서도 빠르게 확산했다.

뉴욕 타임스스퀘어에 송출되고 있는 봉화 사과 홍보물. 봉화군

해당 광고는 봉화군 농산물 홍보를 담당하는 캐릭터인 일명 ‘봉숭이 주무관’ 담당자의 아이디어로 진행된 것으로 알려졌다.

이 담당자는 공식 인스타그램을 통해 “AI(인공지능)가 아니다”라며 13일 오후 1시36분부터 14일 낮 12시36분까지 24시간 동안 매시간 36분에 약 15초씩 광고가 노출되도록 했다. 광고비 32만9000원은 담당자가 개인 비용으로 직접 결제한 것으로 전해졌다.

담당자는 이번 광고의 목적이 미국 현지에서 사과를 직접 판매하거나 수출을 홍보하는 데 있지는 않다고 설명했다. 해외 유명 장소에 봉화사과 광고를 노출해 국내에서 화제를 만들고, 이를 통해 봉화라는 지역과 특산물을 알리는 이른바 ‘역발상 홍보’를 노린 것이다.

게시물이 공개된 지 약 20시간 만에 수천개의 ‘좋아요’를 기록하며 온라인에서 화제가 되면서 실제 효과도 나타났다. 봉화군 공식 홍보 계정에 올라온 타임스스퀘어 광고 게시물에는 “봉화사과를 사야겠다”는 반응이 이어졌다.

지자체 및 정부 기관들의 재치 있는 반응도 눈길을 끌었다. 울산 남구 공식 계정은 “혹시 광역시에서 일해 볼 생각 없냐”며 스카우트 제의를 했고, 의성군청은 “광고 한구석에 ‘의성마늘 짱’을 넣어주면 비용을 ‘반띵’하겠다”는 농담을 댓글로 남기기도 했다.

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