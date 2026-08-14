하이브로, 코엑스서 ‘드래곤빌리지3’ 출시 100일 팝업 코엑스서 운영

모바일 게임 ‘드래곤빌리지’ 제작사 하이브로(대표 원세연)가 ‘드래곤빌리지3’ 출시 100일을 맞아 서울 삼성동 코엑스 밀레니엄 광장에서 팝업 스토어를 운영한다.

이번 팝업 스토어는 8월 14일부터 16일까지 사흘간 오전 9시부터 오후 8시까지 진행된다. 하이브로는 방문객에게 종이 선캡인 ‘드래곤 캡’을 제공하고, 앱을 설치한 이용자에게는 ‘요요볼’과 쿠폰이 포함된 ‘액션 카드’를 증정한다.

현장에는 드래곤과 기념사진을 촬영할 수 있는 ‘100일 축하해 포토존’이 마련되며, ‘럭키 드로우’, ‘스탬프 랠리’, ‘스크래치 쿠폰’ 등 방문객 참여형 프로그램도 운영된다.

일부 굿즈는 현장에서 한정 수량으로 판매된다. 인게임 아이템 쿠폰이 동봉된 ‘셀오라 피규어’를 비롯해 랜덤 굿즈와 인게임 아이템 1종으로 구성된 ‘럭키박스’, 노멀부터 히든까지 여러 디자인으로 구성된 키캡 키링 ‘랜덤 가챠’ 등이 준비됐다. 럭키박스는 하루 100개 수량으로 운영된다.

입장은 현장 혼잡을 줄이기 위해 카카오톡 사전 예약과 현장 대기 접수 방식으로 진행된다. SVIP 및 VIP 회원을 위한 전용 라운지는 인접한 인터컨티넨탈 서울 파르나스 2층에 별도로 마련되며, 라운지에서는 별도 구성의 기프트 키트가 제공된다.

하이브로는 “‘드래곤빌리지3’가 출시 100일을 맞아 오프라인 팝업 스토어를 진행하게 됐다”며 “방문객들이 현장에서 즐길 수 있는 프로그램과 선물을 준비한 만큼 코엑스에서 게임을 다른 방식으로 경험하는 시간이 되길 바란다”고 말했다.

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